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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,47%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,19%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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Финансы ,  
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ЦБ составил методички по финансовой грамотности для начальной школы

Центробанк подготовил и выпустил учебно-методический комплект для начальной школы, который назвал «Введение в финансовую грамотность». Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

В комплекте учебное пособие, практикум, рабочие тетради и методический сборник для педагогов. В сборнике семь тем по финансовой грамотности, и учитель может преподносить тему как по предложенному, так и по собственному сценарию.

Это усовершенствованный комплект. До этого Банк России уже выпускал методички для школьников. Новый, как поясняют в регуляторе, отличает «мультипредметная ориентация и дифференциация заданий» в зависимости от возрастных особенностей учащихся, а также включается игровой подход. Тематика пособия, уверены в ЦБ, органично интегрируется в образовательную программу начальной школы.

«Актуальность и востребованность пособия подтверждается также результатами апробации, которая прошла в четырех регионах России», — заключили в Центробанке.

Экономика
ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности

Ранее Центробанк провел по всей стране онлайн-зачет по финансовой грамотности. Его результаты показали, что только 17% всех попыток оказались успешными.

Теги: Центробанк, Финансовая грамотность, образование, школьники, начальная школа
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