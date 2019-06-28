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Экономика ,  
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Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии
Более трети россиян хотели бы получать доход в 30 тыс. рублей после выхода на пенсию, показал опрос НПФ «Сбербанка». Самые высокий уровень притязаний у военных, самый скромный — у домохозяек и студентов
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.

  • 28,1% россиян хотели бы получать не менее 45-60 тыс. руб.в месяц после выхода на пенсию.
  • 15,5% участников опроса назвали доход в 20 тыс. руб. комфортным для жизни на пенсии.
  • Средний размер пенсии неработающих пенсионеров на начало 2019 года составляет 15 430 руб.

Пенсионные желания россиян сильно зависят от уровня их текущих доходов, комментируют результаты опроса в НПФ Сбербанка. От 30 до 40% респондентов с доходом ниже 35 тыс. руб. на каждого члена семьи сообщили, что для комфортной жизни им необходимо менее 30 тыс. руб.

Среди тех, кто зарабатывает 35-45 тыс. рублей и более 55 тыс. руб. на члена семьи в месяц, большинство хочет получать пенсию в 45-60 тыс. руб. В группе россиян, чем трудовой доход составляет 45-55 тыс. руб., о таком уровне комфорта на пенсии сообщили 90,9% опрошенных.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян беспрерывно сокращались на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%, следует из данных Росстата. В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%. Экономисты ожидают падения реальных доходов по итогам текущего года.

Высокие притязания военных

Самый высокий уровень притязаний у военных — 20% из них говорят, что для комфортной жизни на пенсии им необходимо более 100 тыс. руб., свидетельствуют итоги опроса. 30% военнослужащих назвали для себя комфортным доход от 45 до 60 тыс. в месяц после выхода на пенсию.

Самыми скромными оказались домохозяйки и студенты — примерно 25% опрошенных в этих социальных группах сообщили, что для достойной старости им будет достаточно 15-20 тыс. руб.

Большинству муниципальных служащих (около 43% опрошенных), хватит 30 тыс. руб. в месяц. Руководители высшего и среднего звена комфорт ценят выше— почти половине (47,4%) из них нужен пенсионный доход в 45-60 тыс. руб.

41,2% участников опроса уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15-30 тыс. руб. в месяц. Из них 20,8% респондентов рассчитывают ежемесячно получать от 15-20 тысяч руб., а 20,4% — от 20-30 тыс. руб. Еще 24% рассчитывают на государственную пенсию в размере 10-15 тыс. руб.

Люди в возрасте 30-39 лет полагают, что им будут выплачивать от 30 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц. На доход более 50 тыс. руб., без учета собственных накоплений, надеются немногие — в основном это молодежь в возрасте 18-29 лет (7,6% респондентов).

Телефонный опрос проводился в Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Выборка составила 1,6 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. В течение десяти лет, начиная с 2019 года, пенсионные границы будут поэтапно возрастать, пока не достигнут в 2028 году 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Власти неоднократно подчеркивали, что главными бенефициарами реформы станут неработающие пенсионеры, поскольку их страховая пенсия будет ежегодно индексироваться свыше инфляции и ее размер к 2024 году превысит 20 тыс. руб.

Следующим этапом по изменению российской пенсионной системы должна стать реформа накопительной пенсии. Пенсионные накопления россиян заморожены с 2014 года, мораторий на отчисление взносов продлен до 2021 года. Минфин и ЦБ разработали концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Идея новой пенсионной накопительной модели в том, что граждане будут отчислять взносы на будущую пенсию с зарплат в негосударственные пенсионные фонды. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и первый вице-премьер Антон Силуанов публично заявляли о необходимости определяться с законопроектом об ИПК, так как стране нужны длинные деньги для инвестиций и ресурсы для роста пенсий. Однако обсуждение ИПК до сих пор не началось.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Пенсии, НПФ, Сбербанк
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