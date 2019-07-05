НПФ усомнились в эффективности новой накопительной пенсионной системы

Система ИПК, призванная прийти на смену пенсионным накоплениям, не окажет позитивного влияния на рынок негосударственных пенсий, считает большинство НПФ. По их мнению, притоку взносов от населения помогли бы налоговые льготы

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Больше половины негосударственных пенсионных фондов (НПФ) России считают, что внедрение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в среднесрочной перспективе не повлияет на развитие негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Такое вывод следует из представленного Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) доклада «Деятельность НПФ по НПО. Предложения по развитию сегмента». Лишь незначительная доля опрошенных ассоциацией считает, что ИПК положительно повлияет на развитие рынка.

НАПФ опросила 26 входящих в ассоциацию НПФ по итогам деятельности в 2018 году. Совокупные пенсионные резервы опрошенных фондов составляли на конец года 1,1 трлн руб. (90% всей отрасли), совокупное число участников — почти 5 млн человек (77% отрасли).

При этом для НПФ не имеет большого значения, будет ли подключение населения к ИПК добровольным или с автоподпиской: и в том и в другом случае больше половины респондентов (54%) уверены, что внедрение ИПК никак позитивно на рынок не повлияет, говорят результаты опроса. Лишь 27% ждут сильного или существенного позитивного влияния (если подключение к ИПК будет автоматическим), и 35% — что введение скажется на рынке незначительно (если подключение будет добровольным).

Более того, 50% опрошенных фондов заявили, что внедрение ИПК с автоподпиской затормозит развитие уже существующего рынка негосударственного пенсионного обеспечения (ждут сильного или существенного негативного влияния), следует из доклада. Негативного влияние от внедрения ИПК без автоподписки прогнозируют лишь 12% фондов.