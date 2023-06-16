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В Альфа-банке назвали источник денег для новой приватизации

Глава совдира Альфа-банка: бизнес накопил «большое количество рублей» для приватизации
Собственники компаний под санкциями могли бы стать покупателями госактивов на новом этапе приватизации, считает глава совета директоров Альфа-банка. У них скопилось много рублей, и теперь они ищут, куда вложиться
Олег Сысуев
Олег Сысуев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Одной из предпосылок для проведения новой приватизации в России может стать большое количество рублей, которые подсанкционные компании не могут перевести в западные юрисдикции, рассказал председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ.

«Сейчас, когда в Россию поступает достаточно большое количество рублей, которые невозможно разместить на Западе, — не только потому, что там не ждут эти деньги, но и потому, что невозможно осуществлять расчеты, — появляется возможность инвестировать здесь, в России. Появляется возможность инвестировать не только в традиционные наши любимые активы, связанные с нефтью, газом, с переработкой, но и в компании, которые связаны с высокими технологиями, в машиностроительный сектор и так далее», — сказал Сысуев. Он добавил, что поддерживает предложения начать еще одну большую приватизацию в России и считает, что сейчас для этого есть все условия.

Полная версия интервью выйдет 16 июня в программе «Индекс недели» на телеканале РБК.

Крупные покупатели для активов есть, продолжает Сысуев: «Это все покупатели, все участники процесса, крупные собственники, владельцы крупных компаний, которые попали под ограничения. Они сейчас все сидят и размышляют, куда инвестировать те деньги, которые они зарабатывают в Российской Федерации».

По мнению Сысуева, инициатором приватизации должно выступить государство, которое может предоставить для приватизации свои активы. «Государство должно в этой связи понять, что его доля — она и так выросла безразмерно в российской экономике, — должна существенно уменьшиться, и переложить ответственность за выполнение социальных обязательств на частного инвестора», — считает глава совета директоров Альфа-банка. Для проведения приватизации подойдут публичные размещения (IPO), аукционы, а также механизмы, связанные с расширением допуска частных инвесторов на фондовый рынок, резюмировал Сысуев.

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В апреле глава ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК написал об идее нового этапа приватизации, которая позволила бы найти деньги на построение новых логистических коридоров, перезапуск некоторых отраслей промышленности и укрепление обороноспособности.

О том, что продолжение приватизации в России положительно скажется на российской экономике, говорили во время ПМЭФ глава Центробанка Эльвира Набиуллина и помощник президента Максим Орешкин. По словам Набиуллиной, в России «есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам». Орешкин с ней согласился. «Не масштабная приватизация, а ровно в том виде, о котором говорила Эльвира Сахипзадовна: выход из неэффективно используемых государством активов с пользой и выгодой для государства», — сказал он.

В начале 2022 года западные страны, в том числе США, Евросоюз и Великобритания, ввели масштабные санкции против российского крупного бизнеса и финансового сектора из-за начала специальной военной операции России на Украине. Санкции направлены на блокировку активов в западных странах, запрет ведения бизнеса с санкционными лицами и компаниями, а также усложняют проведение трансграничных расчетов. Например, иностранные банки могут блокировать валютные переводы лиц из санкционного списка.

Сысуев, работавший в Альфа-банке с 1999 года, до весны 2022 года занимал должность первого зампреда совета директоров и курировал вопросы развития банка в регионах. Совет он возглавил после того, как его покинул один из основателей Альфа-банка Петр Авен, оставивший посты в «Альфе» после попадания под западные санкции.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Элина Тихонова
ПМЭФ Альфа-Банк приватизация
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