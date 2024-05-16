Финразведка и банки обсудят упрощение открытия счетов без визита в банк

Росфинмониторинг концептуально поддерживает предложение открывать счета клиентам без посещения банка, если ранее они уже прошли личную проверку в другом банке. Механизм может стать альтернативой биометрии, говорят эксперты

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Банки и Росфинмониторинг обсудят смягчение регулирования, которое позволит физическим лицам становиться клиентами банков без личного присутствия в отделении, если они ранее прошли идентификацию в другой кредитной организации. Такие предложения направлены Ассоциацией банков России в адрес Росфинмониторинга, они получили «концептуальную поддержку» ведомства, следует из документов ассоциации.

Банки просят внести изменения в «антиотмывочный» 115-ФЗ, которые позволяет им принимать на обслуживание новых клиентов и открывать им счета без их личного присутствия в случае, если такие клиенты ранее прошли проверку при личном присутствии в другом банке. Они указывают, что такой механизм уже работает на финансовых маркетплейсах: те кредитные организации, которые предоставляют услуги через них, могут принимать на обслуживание новых клиентов удаленно, а проведение их идентификации поручается оператору финансовой платформы или банку — партнеру этой платформы. Но «такое право не распространяется на случаи, когда идентификация была поручена другой кредитной организации», подчеркивается в документе.

Росфинмониторинг «полагает возможным концептуально поддержать» это предложение банков, но считает необходимым дополнительно изучить детали, в том числе условия функционирования предлагаемого механизма, говорится в ответе ведомства на вопросы банков: «Кроме того, считаем целесообразным оценить его востребованность на финансовом рынке в части готовности кредитных организаций осуществлять обмен клиентскими базами. С учетом изложенного и при поддержке Банка России готовы к дальнейшей проработке данного вопроса».

Представитель финразведки пояснил РБК, что в настоящее время Росфинмониторинг только проинформировал о своей позиции Банк России. «Работа над данным вопросом еще не начата, говорить о каких-либо сроках запуска преждевременно. Для комплексной оценки рисков необходимо получение дополнительной информации от инициаторов предложения, а также привлечение к его обсуждению иных заинтересованных ведомств и организаций», — сказал он.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, АБР сейчас готовится к обсуждению этого вопроса и опрашивает банки, чтобы затем провести встречи с ЦБ и Росфинмониторингом. «Механизм будет работать в том случае, если банки между собой заключат соглашения об обмене данными клиентов. Как именно банки будут договариваться о передаче информации — это их внутренний вопрос. Например, клиент банка Б сможет зайти в приложение банка А, в котором он не обслуживался раньше, и при открытии счета указать, что он уже проходил идентификацию при личном присутствии в банке Б. Если между этими банками будет реализован обмен данными, то клиент сможет открыть счет в новой кредитной организации удаленно без визита в офис», — объяснил Войлуков. Он подчеркнул, что подобная процедура уже отработана на финансовых маркетплейсах, поэтому при ее распространении на банки не должно появиться дополнительных рисков.

Банк России не ответил на запрос РБК.

Необходим ли этот механизм

Банки стремятся упростить процедуру открытия счетов без личного присутствия с целью сокращения траты времени клиента на формальные процедуры, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Банки, предлагающие более удобные и быстрые способы открытия счетов, теоретически могут привлечь больше клиентов и улучшить свою рыночную позицию». «Для банков подобное упрощение является способом минимизации расходов, связанных с привлечением новых клиентов и открытием им счетов. Кроме того, это встраивается в общую канву модернизации банковских услуг, которые в России на достаточно высоком уровне в плане развития финтеха», — соглашается старший юрист КА Pen & Paper Святослав Орлов.

Возможность «переиспользования» одной кредитной организацией результатов идентификации, уже проведенной другой кредитной организацией, способствует сокращению времени по приему на обслуживание новых клиентов, считает представитель ВТБ. Нагрузка на банки может быть снижена за счет того, что идентификация будет проводиться силами других кредитных организаций, однако это не будет бесплатным для банков, использующих ранее полученные данные, добавляет директор департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Елена Сираева.

Для банков данный механизм точно нельзя назвать простым, предупреждает она: «Он требует существенной перестройки внутренних процессов и организации процессов межбанковского взаимодействия, в том числе технического, введения новых процедур внутреннего контроля рисков. Ввиду этого новый механизм выглядит затратным. При этом экономический эффект и востребованность у населения неочевидны». Сираева напоминает, что сейчас банковским клиентам уже доступно удаленное получение услуг при использовании финансовой платформы либо проведение идентификации сотрудниками различных банков с выездом к клиенту. С другой стороны, банки могут снизить операционные затраты, так как процедуры, связанные с личным присутствием, требуют значительных ресурсов — наличия персонала, помещения, оборудования и т.д., говорит Горбунов.

По его мнению, данный механизм может быть интересен большому кругу пользователей банковских услуг. «Клиенты смогут открывать счета и пользоваться банковскими услугами удаленно, что особенно важно для занятых людей, жителей удаленных районов и людей с ограниченной подвижностью», — перечисляет юрист. Основным конкурентом предложенного механизма является Единая биометрическая система (ЕБС), однако ее главный недостаток — это проваленная PR-кампания, в результате которой очень многие люди не только отказываются от ее использования по различным причинам, но и умышленно отключают в том случае, когда банку удалось каким-то хитрым способом получить изначальное согласие клиента на ее использование, указывает Орлов. Банки могут быстрее внедрить механизм передачи данных, чем развивать и популяризировать ЕБС, соглашается Горбунов.

Есть ли риски

Передача полномочий по идентификации клиентов всегда несет риски, так как у всех кредитных организаций разные подходы к организации внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, контроля рисков мошеннических действий и т.д., говорит Сираева. Также, по ее мнению, есть риски, связанные с передачей клиентских данных, к которым относится их качество, своевременность их передачи, достаточность защиты транспортировки данных и т.д.

Передача данных между банками должна быть защищена от несанкционированного доступа и утечек, соглашается Горбунов: «Необходимо разработать надежные механизмы шифрования и аутентификации. Не исключено возникновение ошибок при передаче данных и случаи мошенничества, если механизмы защиты будут недостаточно надежными».

Передача данных между банками требует надежных механизмов защиты от утечек и несанкционированного доступа, также существует риск мошенничества и подделки документов, поскольку упрощение идентификации может увеличить риски мошенничества, если не будут введены строгие контрольные меры, добавляет директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева. «Риски, как и в случае со многими дистанционными услугами, заключаются в лазейках для злоумышленников, использующих прогресс для своих целей. Однако таких рисков полностью избежать невозможно, в связи с чем главное — это качественная реализация инициативы и акцент на безопасности для клиентов», — резюмирует Орлов.