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Финансы ,  
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Финразведка сообщила о всплеске сомнительных сделок в сфере ОПК

В прошлом году правоохранители получили более 2 тыс. материалов о возможных нарушениях по гособоронзаказу, сообщили в Росфинмониторинге. При содействии финразведки были расторгнуты контракты на 6 млрд руб.
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В 2023 году Росфинмониторинг направил более 2 тыс. материалов в правоохранительные и надзорные органы о сомнительных операциях исполнителей гособронзаказа (ГОЗ), сообщается в годовом отчете службы финансовой разведки. По сравнению с 2022 годом количество материалов о возможных нарушениях в сфере ГОЗ выросло в четыре раза.

Информация от Росфинмониторинга касалась более 50 тыс. компаний. На основе этих данных было возбуждено 180 уголовных дел. Как изменилось количество инициированных дел, неясно — в отчете за 2022 год служба не раскрывала абсолютные значения, указав лишь, что число таких кейсов за год подскочило на 31%.

Сумма контрактов, расторгнутых в результате расследований, по сравнению с 2022 годом подскочила более чем в шесть раз — с 890 млн руб. до 6 млрд руб., следует из данных Росфинмониторинга.

Служба также указала, что ее материалы стали поводом для проверок региональными прокурорами законности финансовых операций на сумму более 60 млрд руб.

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В отчете Росфинмониторинг также выделяет рост рисков по пяти направлениям:

  • Теневые схемы для транзита и обналичивания денег с участием физлиц, в частности дропов;
  • Финансовое мошенничество с использованием методов социальной инженерии;
  • Схемы по привлечению средств в финансовые пирамиды;
  • Использование в преступной деятельности драгметаллов (золота в слитках) — их покупают физлица и вывозят за рубеж;
  • Финансирование терроризма с использованием банковских счетов и карт, а также криптовалют.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
гособоронзаказ Росфинмониторинг

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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