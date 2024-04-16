Мосбиржа впервые раскрыла долю IPO-акций в портфелях частных инвесторов

Доля купленных на IPO бумаг в портфелях частных инвесторов за год увеличилась в 15 раз, но пока не превышает 2%, следует из статистики Мосбиржи. В нескольких первичных размещениях на площадке физлица выкупали весь объем бумаг

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Доля купленных на IPO акций в портфелях частных инвесторов к концу марта 2024 года составила 1,6%, следует из презентации директора департамента фондового рынка Мосбиржи Бориса Блохина, представленной на мероприятии, посвященному запуску индекса IPO. Ранее биржа не раскрывала этот показатель.

По данным на апрель 2023 года, доля купленных на IPO бумаг в портфелях частных инвесторов составляла менее 0,1%, следует из презентации Блохина. Она начала расти с осени 2023 года, когда на бирже активизировались первичные размещения после длительной паузы. В ноябре 2023 года доля IPO-бумаг в портфелях инвестора превысила 0,5%, в январе 2024 года — почти достигла 1%.

«Понятно, что сейчас это до 2% от всего портфеля акций частных инвесторов, но вы видите, как существенно растет эта доля. По сути, у нас только год прошел активных сделок», — прокомментировал Блохин.

Также растет доля IPO-бумаг и в объеме торгов всех акций, следует из презентации топ-менеджера Мосбиржи. Весной 2023 года доля новых бумаг в торгах не превышала 0,2-0,3%, а в октябре этого же года достигла 2%. Наиболее высоким показатель был в феврале 2024 года — более 4,5% в объеме торгов всеми акциями, по итогам марта показатель скорректировался до чуть более 3,5%.

Ранее Мосбиржа не раскрывала долю IPO-акций в портфелях частных инвесторов, но публиковала данные о доле частных инвесторов в первичных размещениях конкретных эмитентов. Согласно данным площадки, самыми «народными» за последние два года стали IPO медицинской компании «Генетико», микрофинансовой компании «КарМани», «Мосгорлобмарда» и ликеро-водочного завода «Кристалл»: в них доля физлиц на первичном размещении составила 100%. Наименьшей — по 50% — доля инвесторов-физлиц была на IPO «Южуралзолота», каршеринга «Делимобиль» и разработчика софта для финсектора «Диасофт».

Повышенный интерес физлиц к первичным размещениям российских компаний привел к возникновению проблем с аллокацией — распределением бумаг между инвесторами. Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова отмечала, что инвесторы не понимают, по каким принципам распределяются акции между подавшими заявки. А первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин рассказывал о недостатках при сборе комиссий с инвесторов, желающих участвовать в IPO. В ряде случаев брокеры брали комиссию со всей суммы заявки, а не с суммы фактически полученных инвестором акций, говорил он.

После этого биржа разработала ряд рекомендаций для эмитентов, ранее рассказывал РБК Блохин. Площадка призвала выходящие с первичным размещением компании заранее раскрывать правила аллокации и долю институциональных инвесторов, а также раньше закрывать книгу заявок, если наблюдается повышенный спрос. Летом 2024 года Мосбиржа также планирует внедрить «Смарт-Аллокатор» — сервис для организаторов IPO, в котором будут содержаться уже готовые сценарии для аллокации.