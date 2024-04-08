Мосбиржа внедрит сервис для борьбы с «несправедливыми IPO»

Новый механизм аллокации на IPO позволит формировать разные сценарии распределения акций, рассказал РБК глава фондового рынка Мосбиржи Борис Блохин. Сейчас правила непрозрачны, и инвесторы не получают столько бумаг, сколько хотят

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Московская биржа планирует внедрить для организаторов IPO техническое решение, которое позволит создавать разные сценарии для аллокации при IPO эмитентов, рассказал РБК директор департамента фондового рынка площадки Борис Блохин.

Аллокация — это процент удовлетворения заявки на покупку акций в ходе их первичного размещения. Например, если инвестор подает заявку на покупку акций на 100 тыс. руб., а фактически получает при размещении бумаг на 10 тыс. руб., то аллокация составляет 10%. Чем выше спрос на бумаги эмитента, тем ниже процент аллокации по заявкам инвесторов. Но на текущем рынке IPO аллокация по заявкам частных инвесторов значительно ниже 10%. Например, при IPO разработчика программного обеспечения «Диасофт» аллокация среди клиентов брокера «Тинькофф Инвестиции» составляла только 2,7%, писали «РБК Инвестиции».

«В рамках нашей торговой системы мы осуществляем специальную доработку, которая называется «Смарт-Аллокатор». В ней будет много сценариев аллокации, которые организаторы смогут реализовать нажатием одной кнопки», — объясняет Блохин. Например, будет возможность удовлетворить все заявки в одинаковой пропорции, или установить единую аллокацию для отдельных типов инвесторов, или установить минимальный объем аллокации по каждой заявке, перечисляет топ-менеджер биржи. Все сценарии были разработаны на основе уже прошедших IPO и консультаций с рынком, уточнил Блохин.

«Количество сценариев будет постепенно увеличиваться в зависимости от запросов рынка. Полагаю, что в конечном итоге мы придем к тому, что у нас будет полностью настраиваемый сервис, где организаторы смогут сами формировать индивидуальные сценарии под конкретные сделки», — добавляет Блохин.

Внедрение «Смарт-Аллокатора» планируется ориентировочно в третьем квартале текущего года, уточняет Блохин. Сервис будет реализован в инфраструктуре биржи, участникам рынка не придется проводить существенные внутренние технические доработки, уточнил топ-менеджер площадки. О разработке технического решения по аллокации ранее говорила и директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова.

Что сейчас не так с распределением акций

Все сделки на российском рынке IPO в настоящее время идут в рамках биржевого транша, то есть на бирже, говорит Блохин. Раньше первичные размещения проходили в том числе и на внебиржевых сервисах, что было удобнее для размещения среди инвесторов-нерезидентов.

«Для сбора заявок у нас есть специальный адресный режим, который называется «Размещение». В него брокеры ставят заявки, полученные от клиентов, но это не стакан, а именно режим, в котором можно накапливать заявки. Работает этот режим в зависимости от того, сколько идет сделка. Организатор видит все накопленные заявки. Дополнительно после проверки обеспечения — есть ли деньги у подавших заявки — мы выдаем организатору реестр, где видно тип клиента (частный инвестор или институциональный. — РБК), как и сколько он хочет купить», — описывает процесс сбора заявок топ-менеджер Мосбиржи.

Если организатору поступает 150 тыс. заявок, ему, соответственно, в ответ нужно подготовить от себя 150 тыс. заявок, приводит пример Блохин. Но в текущей рыночной ситуации, когда рынок капитала работает крайне активно — выходят все больше эмитентов, появляется все больше инвесторов, — кроме очевидных плюсов появилось и несколько проблем, объясняет Блохин. «Одна из них — непрозрачность правил аллокации и существенные дополнительные затраты организаторов в связи с огромным количеством заявок», — отмечает он. Хотя вручную каждую из заявок обрабатывать не надо, можно делать это «пакетами».

Проблема непрозрачности может вызывать довольно большое разочарование по факту сделки при крайне низкой аллокации, констатирует Блохин. «Непонимание правил аллокации привело к тому, что инвесторы стали подавать большое количество заявок или выставлять огромные заявки, в том числе с плечом, в надежде получить как можно большую долю акций», — отмечает топ-менеджер биржи.

Ранее участники рынка рассказывали про случаи, когда один и тот же инвестор ради участия в одном IPO открывал счета у нескольких брокеров и подавал множество заявок от всех компаний одновременно. Как отмечала управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына, частные инвесторы могли выставлять в рамках одного IPO по 14 тыс. заявок. «При этом надо понимать, что организатор видит весь реестр заявок и может группировать заявки, поданные от одного клиента», — указывает Блохин.

Кроме того, в стремлении получить максимальный объем акций частные инвесторы распродают перед интересующим их IPO уже имеющиеся в портфеле акции, добавляет член совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Алексей Пономарев. В таких случаях они зачастую получают «крошечную аллокацию», а «проданные ими для участия в IPO акции уже отросли и стоят дороже».

К тому же имеют место недобросовестные практики со стороны участников рынка, продолжает Пономарев. «Тот же «Диасофт» долго рассказывал, что не хочет быть как «Астра», где аллокация была несколько процентов, и собирается удовлетворить заявки физлиц в районе 10% и поэтому даже досрочно закрывает сбор заявок. В итоге перед самым размещением эмитент объявил, что в повышенном размере удовлетворит заявки физлиц-партнеров и потенциальных партнеров. В результате большинство обычных инвесторов получили аллокацию в доли процента», — приводит пример эксперт. Также известны случаи, когда брокеры выставляют одну заявку на себя вместо нескольких заявок от физлиц, ссылаясь на недостаточную мощность своей IT-системы, а затем, получив акции по своей заявке, распределяют их между клиентами по своему усмотрению, добавляет Пономарев. «К сожалению, культуры на рынке нет», — заключает эксперт.

На проблемы с аллокацией ранее обращал внимание и Банк России. Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова отмечала, что инвесторы не понимают, по каким принципам распределяются акции между подавшими заявки. А первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин рассказывал о недостатках при сборе комиссий с инвесторов, желающих участвовать в IPO. В ряде случаев брокеры брали комиссию со всей суммы заявки, а не с суммы фактически полученных инвестором акций, говорил он.

«Мы знаем об озабоченности Банка России по поводу практики аллокации и изучаем эту ситуацию», — сказал РБК глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Какие меры уже приняты

До запуска «Смарт-Аллокатора» вместе с участниками рынка обсуждены несколько рекомендаций, ряд из которых уже начал применяться при сделках IPO, отмечает Блохин. Среди них:

раскрытие общих правил аллокации (например, минимальный объем) и предварительного интереса институциональных инвесторов. «Раскрытие предварительной доли институционалов — это сигнал, что им уйдет определенная часть аллокации. Это позволяет сформировать правильные ожидания [частных] инвесторов», — объясняет топ-менеджер Мосбиржи;

определение максимального количества заявок от одного инвестора, превышение которого будет означать исключение указанного инвестора из аллокации. Эта мера направлена против «серийных айпиошников», или флипперов, то есть тех инвесторов, которые подают огромное количество заявок и, как правило, планируют практически мгновенно продать полученные акции, поясняет Блохин;

сокращение сроков сбора заявок при переподписке. «Бывает так, что уже в начале срока сбора заявок дня организатор видит значительную переподписку, в таком случае целесообразно закрыть книгу заявок раньше, но сделать это нужно не резко, а предупредив инвесторов заранее», — считает глава департамента;

по мере роста числа институциональных инвесторов в сделках необходимо также обсуждать какой-то минимальный объем транша для частных инвесторов, добавляет Блохин.

По мнению Пономарева, для устранения негативного шлейфа «несправедливых IPO» раскрытие принципов и параметров аллокации для некрупных заявок частных инвесторов должно быть обязательным и осуществляться эмитентом в форме существенного факта. Например, эмитент раскрывает, что по заявкам до 100 тыс. руб. аллокация будет 10%, а остальные частные инвесторы будут аллоцироваться, исходя из желания эмитента, отмечает эксперт.