Эксперты не увидели угрозы для бума IPO в будущем снижении ставок

Эксперты не связывают текущий бум IPO с высокими ставками на долговом рынке и не ожидают сокращения числа размещений при смягчении денежно-кредитных условий. Планы эмитентов скорее будет определять аппетит инвесторов, считают они

Фото: Сергей Булкин / NEWS.RU / Global Look Press

Текущий бум IPO не является следствием высоких ставок на российском долговом рынке, а надвигающийся переход ЦБ к смягчению кредитной политики ему не угрожает, отмечают аналитики «Эксперт РА» в обзоре рынка первичных размещений. Другие опрошенные РБК эксперты тоже считают, что IPO не стало альтернативой долговому финансированию и даже при высоких ставках акционерный капитал получается более дорогим для эмитентов.

«Вектор развития ситуации в 2024 году не выглядит однозначно, так как рынок ожидает снижения ключевой ставки, и часть компаний, планирующих проведение IPO, может вернуться на облигационный рынок. С другой стороны, тренд на проведение первичных размещений только набирает обороты, аппетит инвесторов усиливается», — говорится в обзоре «Эксперт РА».

В 2023 году на Московской бирже прошло девять IPO, совокупный объем привлеченных средств составил более 40 млрд руб., оценили аналитики «Эксперт РА». Наибольший объем средств в ходе первичного размещения удалось привлечь «Евротрансу» — 13,5 млрд руб. и Совкомбанку — 11,5 млрд руб. В 2024 году уже состоялось три IPO: «Диасофт», «Кристалл» и «Делимобиль» совокупно привлекли на бирже еще почти 10 млрд руб. Еще несколько эмитентов готовятся разместить акции в ближайшее время — с 29 марта на Мосбирже начнут торговаться бумаги «Европлана», а до конца года с размещениями могут выйти МТС-банк и производитель микроэлектроники «Элемент». Рынок корпоративных бондов за 2023 год вырос на рекордные 5 трлн руб. и достиг 23,9 трлн руб., отмечали в Банке России. «Значительный вклад в годовой рост внесло размещение замещающих облигаций и бондов, номинированных в юанях», — объяснял регулятор. На 29 февраля 2024 года объем рынка корпоративных бондов составлял 25,6 трлн руб., следует из данных Cbonds. Основной драйвер для обоих рынков в 2023 году — рост ликвидности, который был обеспечен активностью розничных инвесторов, полагают аналитики «Эксперт РА». Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2023 году в среднем составила 79%, в объеме торгов облигациями — 32%, оценивала Мосбиржа.

Как сейчас дешевле привлекать деньги

При текущей ключевой ставке Банка России 16% стоимость банковского заимствования и заимствования через выпуск бондов для представителей малого и среднего бизнеса приближается к 20%, оценивают в «Эксперт РА». В связи с этим есть гипотеза, что бум IPO связан с тем, что первичное размещение стало альтернативной дорогому долговому финансированию. Косвенным подтверждением этого служит факт низкого уровня доли акций в свободном обращении (free-float) недавно вышедших компаний, говорится в обзоре. Из последних размещений наиболее высокий free-float был у «Евротранса» — 24,5%, самый низкий — у Совкомбанка — 5%, указали в «Эксперт РА».

Во втором полугодии Банк России может начать опускать ключевую ставку, если устойчивое снижение инфляции будет убедительным, отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Но смягчение денежно-кредитных условий не приведет к существенному охлаждению рынка IPO, так как рынки акционерного и долгового капитала существуют в разных плоскостях и не конкурируют между собой за ликвидность на рынке, считают в «Эксперт РА».

В качестве аргументов параллельности существования двух рынков аналитики приводят следующие факты:

число IPO (их десятки) незначительно по сравнению с общим количество зарегистрированных в России компаний (миллионы);

объем средств, привлеченных на долговом рынке, значительно превосходит объем денег, полученных в ходе IPO: 2,4 трлн руб. (без учета замещающих облигаций) против 41,7 млрд руб. в 2023 году;

разный спрос: консервативные инвесторы чаще выбирают облигации, а спекулянты активнее участвуют в IPO и при удачном размещении закрывают позиции в бумаге в короткие сроки;

действие льготных программ финансирования для отдельных отраслей (например, для IT-компаний) не привязывает выбор пути привлечения капитала к движению ключевой ставки.

Размещение акций не означает прекращение практики заимствований на долговом рынке, это взаимодополняющие, а не взаимоисключающие инструменты, отмечает руководитель IR-проектов департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Анастасия Пузанова. Проведение IPO — значительно более дорогой процесс, чем привлечение денег на долговом рынке даже при текущих ставках, добавляет эксперт. «Новый статус публичной компании накладывает несопоставимое с облигационным рынком число обязательств на эмитента. И каждое из обязательств имеет свой денежный эквивалент», — объясняет Пузанова.

«Если ссылаться на теорию финансов, до определенного уровня закредитованности бизнеса стоимость капитала по определению выше стоимости долгового инструмента. На практике стоимость привлечения долга, к примеру, через облигации — для хороших эмитентов — сейчас от 15 до 17%, а стоимость капитала для таких эмитентов будет на уровне 19–22%», — добавляет директор рынков акционерного капитала инвестбанка «Синара» Ирина Цаава.

Она связывает бум IPO в России с перетоком инвесторов и эмитентов на российский рынок из иностранных юрисдикций. Сейчас эмитенты не имеют возможности альтернативного листинга на других площадках, кроме локальных, а инвесторы лишились возможности аллоцировать капитал за рубежом, говорит Цаава. О том, что и инвесторы, и эмитенты фактически заперты на внутреннем рынке, говорит и Пузанова.

Что ждать от рынка IPO в будущем

Аналитики «Эксперт РА» полагают, что снижение ставок не приведет к резкому сокращению IPO. По их прогнозу, «количество новых размещений [в 2024 году] может оказаться двузначным, а объем привлеченного капитала в ходе первичных размещений, по ожиданиям компаний, занимающихся андеррайтингом, покажет дальнейший рост».

По оценке управляющего директора Мосбиржи Владимира Крекотеня, всего до конца года на российском рынке может пройти до 20 сделок IPO и SPO.

Пузанова ожидает до конца года порядка 10–15 новых имен с общим объемом размещений 85–120 млрд руб. Она допускает охлаждение ажиотажного спроса со стороны инвесторов. «Цели первичного размещения акций и облигаций идеологически разные, и экономика этих процессов на порядок отличается, поэтому вряд ли планы эмитентов изменятся глобально. Настроения инвесторов могут измениться, для эмитентов и инвестиционных банков это должно упростить задачу с ажиотажным спросом и аллокацией», — говорит эксперт.

Такой же прогноз по количеству IPO до конца года дает и Цаава. Ключевыми драйверами размещений будут государственное стимулирование и снижение ключевой ставки, которое повлечет больший приток денег на рынок акций в поисках доходности, указывает эксперт.

О том, что ожидаемое снижение рыночных ставок вслед за снижением ключевой скорее может поддержать рынок IPO, говорит и старший аналитик «РСХБ Управление активами» Павел Паевский. «Чем ниже будет ставка дисконтирования, тем дороже можно оценить компанию и будущую курсовую стоимость ее акций», — замечает эксперт.