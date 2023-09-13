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ВТБ запустит переводы в рупиях в Индию

ВТБ до конца сентября запустит переводы в Индию в рупиях
ВТБ RU000A0JU773 Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ВТБ до конца сентября запустит трансграничные переводы в рупиях. Розничные клиенты смогут отправить деньги в Индию физическим и юридическим лицам по банковским реквизитам, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Перевести средства в Индию можно будет через сервис в «ВТБ Онлайн» или в отделении банка (максимум 20 млн руб. за одну операцию). За оказание этой услуги банк будет брать комиссию в размере 1% от суммы перевода. Деньги должны поступать на счет получателя в Индии в течение двух рабочих дней.

Услуга должна быть востребована «с учетом активизации делового взаимодействия двух стран и высокого туристического потенциала Индии для российских туристов», заявил член правления ВТБ Святослав Островский.

Ранее банк уже запустил переводы в Китай, Вьетнам, Иран, также возможна отправка средств в страны СНГ, отмечается в заявлении. Переводы возможны в 12 стран, включая Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.

В августе переводы в рупиях в банки Индии запустил Сбербанк. Они также осуществляются по номеру счета через мобильное приложение или веб-версию интернет-банка. Клиент может перевести как рупии, так и рубли. Минимальная сумма перевода составляет 50 тыс. руб. или рупий. За услугу также взимается комиссия в размере 1% от суммы перевода.

Теги
ВТБ Индия Денежные переводы
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