ЦБ заявил, что готовящийся в Госдуме отказ от МСФО не затронет банки
Законопроект, предусматривающий освобождение от составления индивидуальной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), который на прошлой неделе рассмотрел комитет Госдумы по финансовому рынку, не коснется банков, сообщили РБК в Банке России.
«Законопроект предусматривает норму об освобождении от составления индивидуальной финансовой отчетности по МСФО только для небанковских кредитных организаций (НКО), кроме центрального контрагента и центрального депозитария, и некредитных финансовых организаций (НФО)», — сказал представитель регулятора.
В ЦБ считают, что послабление не окажет существенного влияния на пользователей финансовой отчетности «в силу характера масштабов деятельности и незначительного объема операций», которые осуществляют такие организации. Освобождение НКО и НФО от составления международной отчетности позволит снизить их затраты на подготовку и аудит таких документов, отметил представитель регулятора.
В Банке России также добавили, что предусмотренные законопроектом меры «аналогичны введенным ранее послаблениям для банков с базовой лицензией». Согласно этим послаблениям, с 1 января 2019 года банки с базовой лицензией освобождены от предоставления международной отчетности.
Законопроект, подразумевающий отмену отчетности по МСФО для ряда финансовых организаций, был внесен в Госдуму еще в конце декабря 2021 года группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым. В нем предлагалось внести изменения в ст. 5 федерального закона о консолидированной финансовой отчетности и ввести послабления для «некредитных финансовых организаций, а также кредитных организаций, кроме небанковских кредитных организаций, являющихся центральным контрагентом и центральным депозитарием». Речь идет именно об индивидуальной отчетности по МСФО, а не о консолидированной отчетности по МСФО финансовой или банковской группы. По мнению авторов документа, составление такой отчетности приводит «к высоким и необоснованным затратам».
К работе над законопроектом вернулись только в начале 2023 года. 13 января члены комитета Госдумы по финансовым рынкам рекомендовали внести в документ ряд поправок (но не об отчетности МСФО) перед дальнейшим рассмотрением документа. Правовое управление также рекомендовало направить документ в Банк России для получения заключения.
«С моей точки зрения, [в законопроекте мы подразумевали] все банки. В законопроекте написано «кредитные организации», этого достаточно», — сказал РБК Анатолий Аксаков.
«Отчетность по РСБУ уже в значительной степени сблизилась с отчетностью по МФСО, там различия небольшие. Две отчетности готовить не надо: если есть желание работать с внешними участниками, чтобы работать с ними, тогда, очевидно, надо иметь отчетность по МСФО», — считает он.
Российские банки и компании-эмитенты с весны 2022 года могут полностью или частично не раскрывать отчетность и другую корпоративную информацию. Мера была введена в ответ на санкции Запада в отношении ряда крупных участников российской финансовой системы (в отношении Сбербанка, ВТБ, Национального расчетного депозитария и других). Изначально планировалось, что отчетность будет закрыта до 31 декабря 2022 года, но правительство продлило этот срок до 1 июля 2023 года.
Глава набсовета Мосбиржи, бывший первый зампред ЦБ Сергей Швецов констатировал, что продление моратория на раскрытие «печально» и призвал закрывших информацию эмитентов давать «внятные объяснения» таким действиям, а контроль за получением объяснений предложил возложить на Банк России. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина указала, что в целом позиция регулятора состоит в необходимости перехода к более полному раскрытию информации, за исключением наиболее чувствительных данных. При этом она допускала, что ограничения на раскрытие информации могут быть расширены.