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ЦБ заявил, что готовящийся в Госдуме отказ от МСФО не затронет банки

ЦБ: готовящийся в Госдуме законопроект об освобождении от МСФО не затронет банки
Отказ от МСФО должен коснуться лишь небанковских кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, считает ЦБ. Законопроект, подготовленный в Думе, предполагает, что мера затронет и банки, не входящие в банковскую группу
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Законопроект, предусматривающий освобождение от составления индивидуальной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), который на прошлой неделе рассмотрел комитет Госдумы по финансовому рынку, не коснется банков, сообщили РБК в Банке России.

«Законопроект предусматривает норму об освобождении от составления индивидуальной финансовой отчетности по МСФО только для небанковских кредитных организаций (НКО), кроме центрального контрагента и центрального депозитария, и некредитных финансовых организаций (НФО)», — сказал представитель регулятора.

В ЦБ считают, что послабление не окажет существенного влияния на пользователей финансовой отчетности «в силу характера масштабов деятельности и незначительного объема операций», которые осуществляют такие организации. Освобождение НКО и НФО от составления международной отчетности позволит снизить их затраты на подготовку и аудит таких документов, отметил представитель регулятора.

В Банке России также добавили, что предусмотренные законопроектом меры «аналогичны введенным ранее послаблениям для банков с базовой лицензией». Согласно этим послаблениям, с 1 января 2019 года банки с базовой лицензией освобождены от предоставления международной отчетности.

Законопроект, подразумевающий отмену отчетности по МСФО для ряда финансовых организаций, был внесен в Госдуму еще в конце декабря 2021 года группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым. В нем предлагалось внести изменения в ст. 5 федерального закона о консолидированной финансовой отчетности и ввести послабления для «некредитных финансовых организаций, а также кредитных организаций, кроме небанковских кредитных организаций, являющихся центральным контрагентом и центральным депозитарием». Речь идет именно об индивидуальной отчетности по МСФО, а не о консолидированной отчетности по МСФО финансовой или банковской группы. По мнению авторов документа, составление такой отчетности приводит «к высоким и необоснованным затратам».

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К работе над законопроектом вернулись только в начале 2023 года. 13 января члены комитета Госдумы по финансовым рынкам рекомендовали внести в документ ряд поправок (но не об отчетности МСФО) перед дальнейшим рассмотрением документа. Правовое управление также рекомендовало направить документ в Банк России для получения заключения.

«С моей точки зрения, [в законопроекте мы подразумевали] все банки. В законопроекте написано «кредитные организации», этого достаточно», — сказал РБК Анатолий Аксаков.

«Отчетность по РСБУ уже в значительной степени сблизилась с отчетностью по МФСО, там различия небольшие. Две отчетности готовить не надо: если есть желание работать с внешними участниками, чтобы работать с ними, тогда, очевидно, надо иметь отчетность по МСФО», — считает он.

Российские банки и компании-эмитенты с весны 2022 года могут полностью или частично не раскрывать отчетность и другую корпоративную информацию. Мера была введена в ответ на санкции Запада в отношении ряда крупных участников российской финансовой системы (в отношении Сбербанка, ВТБ, Национального расчетного депозитария и других). Изначально планировалось, что отчетность будет закрыта до 31 декабря 2022 года, но правительство продлило этот срок до 1 июля 2023 года.

Глава набсовета Мосбиржи, бывший первый зампред ЦБ Сергей Швецов констатировал, что продление моратория на раскрытие «печально» и призвал закрывших информацию эмитентов давать «внятные объяснения» таким действиям, а контроль за получением объяснений предложил возложить на Банк России. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина указала, что в целом позиция регулятора состоит в необходимости перехода к более полному раскрытию информации, за исключением наиболее чувствительных данных. При этом она допускала, что ограничения на раскрытие информации могут быть расширены.

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Маргарита Мордовина
Банки Банк России
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