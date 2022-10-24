Силуанов высказался против отмены МСФО в России

МСФО по-прежнему нужны российским компаниям для ведения бизнеса как дома, так и за рубежом, заявил РБК глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, лучше следовать принципу «не навреди»

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Применение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) актуально для российских организаций даже в изменившихся реалиях. Об этом в интервью РБК рассказал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, эта система важна хотя бы для взаимодействия с партнерами из дружественных стран.

«Есть общие принципы, правила, которые признаны мировым сообществом. У нас же не только недружественные страны есть, но и страны—партнеры. Деятельность компаний сравнивается по критериям международной отчетности. При размещениях, покупках, продажах компаний нужна оценка, которая делается, как правило, по международным стандартам отчетности», — сказал министр.

По его словам, сами компании просят не закрывать такую возможность. «МСФО — это система учета, которая необходима для ведения бизнеса как внутри страны, так и за рубежом», — заявил Силуанов.

В августе Минфин опрашивал российские компании о потребности в применении МСФО. Ведомство интересовало мнение рынка из-за участившихся запросов о пересмотре соответствующей госполитики. По словам Силуанова, сама инициатива отойти от МСФО стала следствием ухудшения отношений с западными странами, однако ее реализация повредила бы интересам российских организаций.

«[Идея возникла] скорее на фоне противоречия с Западом: все, что нероссийское, подлежит отмене. Это имеет смысл, если себе не вредить. Например, сегодня используем рейтинги только российских рейтинговых агентств, отказались от использования западных оценщиков. МСФО нисколько не ущемляет наш суверенитет. Мы по-прежнему находимся в общемировой системе стандартов и координат. Поэтому принцип «не навреди» в этом случае самый правильный», — отметил Силуанов.

Россия начала переход на стандарты МСФО еще в 1998 году. С 2012 года было введено законодательное требование об обязательном применении МСФО для составления консолидированной отчетности всеми «общественно значимыми» компаниями. В результате сейчас стандарт обязаны применять банки, страховщики, НПФ, госкомпании, торгуемые на бирже компании (остальные коммерческие структуры вправе применять МСФО). Международные стандарты обеспечивают сопоставимость финансовой отчетности между компаниями в общемировом масштабе, а также являются условием доступности отчетной информации для внешних пользователей, например банков, финансовых фондов, инвесторов, владельцев бизнеса из различных юрисдикций.

Отчетность по российским стандартам (РСБУ) не консолидируется, то есть не включает в себя результаты дочерних организаций.

В 2022 году кредитные организации получили право не раскрывать отчетность по МСФО. Кроме того, был сокращен и объем публикуемой информации по РСБУ. Ранее право засекречивать отчетность имели только подпавшие под санкции банки.

Кроме того, на фоне санкций аналогичные полномочия получили и публичные компании — при условии, если раскрытие «приведет или может привести к введению мер ограничительного характера в отношении лица, о котором раскрывается или предоставляется информация». По данным ЦБ на июнь 2022 года, порядка 80 компаний скрыли данные о своей финансовой отчетности.