Великобритания ввела санкции против «Новикомбанка»

Британия также запретила корреспондентские отношения с более чем 20 российскими банками, ранее попавшими под санкции

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Новикомбанк попал под санкции Великобритании, свидетельствует санкционный список. Ограничения включают заморозку активов и запрет на корреспондентские отношения, обработку платежей.

Новикомбанк — опорный банк госкорпорации «Ростех». РБК направил запрос в кредитную организацию.

Британские власти также ввели запрет на корреспондентские отношения с более чем 20 российскими банками, которые ранее попали под санкции. В их числе ВТБ, «Промсвязьбанк», «Открытие», Тинькофф Банк, «Совкомбанк», «Газпромбанк», Генбанк, Росбанк, Индустриально-сберегательный банк.

США ввели блокирующие санкции против Новикомбанка, Совкомбанка и «Открытия» 24 февраля 2022 года. Казначейство страны посчитало, что эти банки «играют значительную роль» в российской экономике и отметило, что Новикомбанк входит в 50 крупнейших финансовых институтов России. В марте того же года санкции были введены против топ-менеджмента банка.

ЕС в марте 2022 года отключил Новикомбанк и еще шесть банков от SWIFT, а спустя месяц — заморозил активы. В Кремле называли санкции незаконными и предупреждали, что они сохранятся на долгие годы.

В ноябре 2023 года Новикомбанк отчитался, что получил 13,8 млрд руб. чистой прибыли. За весь 2022 год прибыль составляла 19,4 млрд руб.