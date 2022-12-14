Сохранить и приумножить: что такое активные вложения в госдолг

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В сентябре, после полугодового перерыва, российский Минфин вновь вышел на долговой рынок, разместив новый выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ). На первом же аукционе спрос на ценные бумаги превысил предложение в 2,5 раза. Впоследствии ажиотаж сохранялся, что позволило Минфину побить несколько рекордов. Так, на аукционах 16 ноября ведомство разместило госдолга на 823 млрд руб., что стало историческим максимумом.

Если при первичном размещении гособлигаций основными покупателями выступают крупные банки, у рядовых инвесторов есть возможность вложиться в ОФЗ на Московской бирже. Во времена рыночной волатильности инвестиции в государственный долг представляют собой золотую середину: будучи, как и вклады, консервативным инструментом, такие бумаги предоставляют держателю определенную гибкость и возможность, как и в случае с акциями, сыграть на их курсе. В то же время они достаточно надежны, поскольку обеспечены всем имуществом государства-эмитента.

Отличительной особенностью облигаций — как государственных, так и частных — от акций и вкладов является возможность активного и пассивного инвестирования одновременно. То есть игра на изменении котировок и получение купонного дохода соответственно.

Стратегии инвестирования в ОФЗ

Наибольшую доходность активная стратегия работы с ОФЗ приносит в те периоды, когда ставки (доходности) на рынке расширены относительно своих исторических значений, говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Ковалев. Схема работы здесь такова: инвестор приобретает длинную облигацию и начинает ждать момента, когда ее доходность упадет до какого-то целевого значения, объяснил аналитик. Когда это случится — позиция закрывается и инвестор имеет двойной доход: он не только получил купон по своей облигации, но и продал ее на бирже по цене выше той, по которой приобрел.

«В 2022 году из-за геополитической неопределенности на долговом рынке сложилась довольно уникальная ситуация: сейчас в доходностях средне- и долгосрочных ОФЗ заложена очень высокая риск-премия, достигающая 2–3 п.п., — отмечает Ковалев. — Это связано с, возможно, самым стрессовым периодом в истории российского долгового рынка», — объяснил он, отметив, что речь идет не только о геополитических рисках, но и в целом высоком уровне неопределенности относительно самого ближайшего будущего. Но ничто не длится вечно, и рано или поздно наступит разрядка, считает аналитик, поясняя, что это обещает сокращение риск-премии. Кроме того, уменьшению доходности облигаций будет способствовать и возобновление снижения ключевой ставки Банком России, что не исключено в 2023 году, прогнозирует он.

По мнению Ковалева, сейчас довольно интересный момент именно для активного инвестирования.

При стратегии активного инвестирования, если предположить, что доходность ОФЗ серии 26238 с погашением в 2041 году ровно через 12 месяцев (середина декабря 2023 года) снизится с текущих 10,1 до 8%, то держатель имеет возможность дополнить свой годовой купон по этой бумаге (7,1%) ростом цены этой облигации с текущих 76 до 93% от номинала, подсчитал эксперт.

Если же прогноз по снижению доходности не реализуется, то инвестор в любом случае будет подстрахован пассивным доходом в виде регулярной купонной выплаты, замечает он.

В период роста процентных ставок (или же ожидания их роста) необходимо из длинных облигаций переходить в короткие, так как цены на долгосрочные облигации при росте процентных ставок падают сильнее, чем на краткосрочные, рассказывает главный аналитик облигационного рынка ИФК «Солид» Максим Плешков. И наоборот, при падении или ожидании падения процентных ставок лучше покупать длинные облигации, так как цена на них вырастет сильнее, добавил эксперт.

Тем инвесторам, которые предпочитают не вникать глубоко в работу финансовых рынков и не строить прогнозы по траектории движения процентных ставок, Ковалев советует разделить портфель на банковский депозит и короткие ОФЗ, воспользовавшись различием в этих двух инструментах. В частности, чем выше потребность держать средства наготове, тем большую долю в портфеле должны занимать ОФЗ, заметил он.

Есть ли риски

В отличие от акций, долговые инструменты предусматривают регулярный процентный доход и возврат вложенной суммы.

«По акциям же в период кризисных явлений очень вероятны отмены дивидендных выплат или же существенное их снижение, — рассказывает Плешков. — Таким образом, акции перестают генерировать денежный поток для инвестора и их привлекательность для него начинает полностью зависеть от стоимости ценной бумаги, которая в кризис зачастую начинает падать», — говорит аналитик, подчеркивая, что степень падения при этом практически ничем не ограничена.

Долговые инструменты при условии надежности эмитента продолжают генерировать гарантированный денежный поток, заметил он. При этом потенциал падения цены облигации существенно более ограничен по сравнению с акциями даже при самом неблагоприятном развитии событий, заключил он.

Также долговые инструменты, в частности ОФЗ, предусматривают дополнительные возможности по выстраиванию гарантированного денежного потока для инвестора, напомнил Плешков.

Так, ОФЗ-ИН («линкеры») привязаны к уровню инфляции, который рассчитывает Росстат, и являются самым надежным инструментом сохранения средств в период высокой инфляции. У ОФЗ самая высокая ликвидность среди российских долговых инструментов.

Надо заметить, что в последнее время Минфин активно привлекает средства на долговом рынке для покрытия дефицита бюджета, отмечает Ковалев. Он подчеркнул, что широкое предложение ОФЗ потенциально не способствует росту их цен, поскольку Минфин зачастую вынужден предлагать бумаги с премией в доходности к рынку.

«Здесь есть один важный момент: дело в том, что основную свою ставку при размещениях Минфин делает на ОФЗ с переменными купонами, тогда как стратегия активного инвестирования возможна только с облигациями, купон у которых зафиксирован на весь период обращения бумаги», — отметил аналитик.

Как начать инвестировать

Для того чтобы приобрести ценные бумаги и валюту на бирже, рядовому инвестору удобнее всего завести индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). ИИС второго типа позволяет не платить налог при продаже или погашении ОФЗ.

ИИС — это специальный брокерский счет для частных инвесторов, главная особенность которого — гарантированный доход от государства, объясняет аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева. Открывать и пополнять ИИС особенно выгодно в конце года, поскольку в январе можно оформить налоговый вычет и получить до 52 тыс. руб. (ИИС первого типа). При этом на ИИС можно инвестировать как на обычном брокерском счете — покупать как рисковые инструменты (например, акции), так и защитные активы (ОФЗ), говорит эксперт.

«Так, совершая сделки с ОФЗ на ИИС, инвестор получает только выгоду (и купоны по облигациям, и налоговый вычет), а риски стремятся к нулю, — отмечает Афанасьева. — Такой способ сохранения капитала намного привлекательнее тех же депозитов, так как доходность значительно выше», — заключила она.