ВТБ анонсировал разблокировку приложения картой
ВТБ первым из российских банков запускает функцию самостоятельной разблокировки мобильного приложения с помощью смартфона и банковской карты с NFC-чипом. Об этом в рамках FINOPOLIS 2024 рассказал заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков, сообщает РБК.
Теперь, чтобы восстановить доступ в личный кабинет «ВТБ Онлайн», достаточно будет выбрать разблокировку по NFC и приложить карту к смартфону, новая функция доступна для устройств Android 6.0 и более поздних версий. После считывания карты клиент авторизуется в мобильном онлайн-банке.
Раньше разблокировать доступ в личный кабинет можно было в отделении ВТБ (этот способ выбирали около 80% клиентов), в банкомате (около 16%) или после звонка в кол-центр (около 4%).
Пока возможность разблокировки с помощью карты с NFC доступна для тех, кто сам заблокировал свой профиль. Вскоре она появится и для тех, чей аккаунт заблокировал банк при подозрении на взлом личного кабинета.
«При подозрении на мошенничество банки могут заблокировать профиль пользователя в мобильном банке. Конечно, ехать в офис для разблокировки неудобно, хотя и лучше, чем потерять свои деньги. Благодаря новым технологиям сделать это теперь можно за пару минут — достаточно поднести к вашему смартфону карту с NFC-чипом», — отметил Горшков.
По его словам, для клиентов с iOS банк скоро разработает разблокировку через селфи.
В октябре ВТБ ввел моментальную блокировку доступа к онлайн-банку со всех устройств. Клиенты теперь могут сразу заблокировать «ВТБ Онлайн» или отвязать все устройства, позвонив в контакт-центр или обратившись в отделение ВТБ.
Как меняются платежные привычки россиян
В январе 2022 года карты занимали всего чуть больше половины оплат, а Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay в совокупности — 49%. Оплата с помощью Mir Pay и QR-кодов (в январе 2022 года такой метод предоставляли Сбербанк и Система быстрых платежей) занимала менее 1%.
После прекращения работы в России Apple Pay и Google Pay, в апреле 2022-го, доля карточных платежей резко подскочила — до 94%, а альтернативных оплат — сопоставимо снизилась, хотя Mir Pay в тот период нарастил свою долю сразу до 4%.
С тех пор роль карт постепенно снижается, но небольшими темпами. В июне 2024 года доля платежей с помощью карт составила 78%. Доля платежей с помощью QR-кода и SberPay в офлайне и онлайне в совокупности достигла 9%. «QR-код выступает «ключом» к другим способам оплаты и открывает для покупателя страницу с выбором из различных pay-сервисов и других альтернативных способов», — объясняется в исследовании сервиса приема онлайн-платежей и переводов «Т-Касса» (входит в Т-банк), с которым ознакомился РБК.
Доля платежей с помощью Mir Pay в июне 2024 года составила 5%, доля сервиса мгновенной оплаты T-Pay для телефонов на Android и платежных стикеров от Т-банка — 8%.
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