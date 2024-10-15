ВТБ анонсировал разблокировку приложения картой

Чтобы восстановить доступ в личный кабинет «ВТБ Онлайн», достаточно будет выбрать разблокировку по NFC и приложить карту к смартфону. Данная функция появится для Android-устройств

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ВТБ первым из российских банков запускает функцию самостоятельной разблокировки мобильного приложения с помощью смартфона и банковской карты с NFC-чипом. Об этом в рамках FINOPOLIS 2024 рассказал заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков, сообщает РБК.

Теперь, чтобы восстановить доступ в личный кабинет «ВТБ Онлайн», достаточно будет выбрать разблокировку по NFC и приложить карту к смартфону, новая функция доступна для устройств Android 6.0 и более поздних версий. После считывания карты клиент авторизуется в мобильном онлайн-банке.

Раньше разблокировать доступ в личный кабинет можно было в отделении ВТБ (этот способ выбирали около 80% клиентов), в банкомате (около 16%) или после звонка в кол-центр (около 4%).

Пока возможность разблокировки с помощью карты с NFC доступна для тех, кто сам заблокировал свой профиль. Вскоре она появится и для тех, чей аккаунт заблокировал банк при подозрении на взлом личного кабинета.

«При подозрении на мошенничество банки могут заблокировать профиль пользователя в мобильном банке. Конечно, ехать в офис для разблокировки неудобно, хотя и лучше, чем потерять свои деньги. Благодаря новым технологиям сделать это теперь можно за пару минут — достаточно поднести к вашему смартфону карту с NFC-чипом», — отметил Горшков.

По его словам, для клиентов с iOS банк скоро разработает разблокировку через селфи.

В октябре ВТБ ввел моментальную блокировку доступа к онлайн-банку со всех устройств. Клиенты теперь могут сразу заблокировать «ВТБ Онлайн» или отвязать все устройства, позвонив в контакт-центр или обратившись в отделение ВТБ.