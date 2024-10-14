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Эксклюзив

ВТБ назвал самые распространенные схемы телефонного мошенничества

ВТБ: мошенники чаще всего используют схемы со звонком «из банка»
Мошенники чаще прибегают к звонкам от имени банков, операторов связи, органов госвласти, а также предложениям об инвестициях и подработке в интернете, сообщили в ВТБ
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С января по октябрь 2024 года телефонные мошенники чаще всего звонили от имени сотрудников банков, органов государственной власти, операторов связи, а также предлагали фиктивные заработки на инвестициях и подработку в интернете, рассказал РБК старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

По его словам, на эти схемы приходится до 80% от общего числа мошенничеств. В 67% случаев мошенники использовали мобильную связь, в июле и августе этот показатель достигал 89%. Остальные 33% звонков поступали через мессенджеры, отмечают в ВТБ.

Целью звонков от имени банковских работников, операторов связи или сотрудников госструктур являются получение СМС-кода для подтверждения действий в интернете, установка на смартфон вредоносной программы или переход жертвы по фишинговой ссылке. В результате злоумышленники получают доступ к личному кабинету клиента банка, возможность оформлять кредиты и выводить деньги со счетов и карт.

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Фото:Андрей Любимов / РБК
Предложение заработать на инвестициях, в интернете или с помощью покупки валюты подразумевает переводы на сторонний счет. Злоумышленники обещают быстрый доход и резкий скачок стоимости инвестиций или акций компании. Сначала жертва вкладывает небольшие суммы, видит прибыль и увеличивает размер переводов, в том числе за счет кредитных средств. Мошенник получает деньги и пропадает.

Эксперты ВТБ также предупредили об активных манипуляциях мошенников, в том числе с использованием персональных данных о жертвах — возраста, социального положения, оформленных банковских продуктов. Отталкиваясь от этих сведений, злоумышленники подбирают схему обмана. Отработанные уловки, в том числе обещание быстрого заработка или призывы к срочным мерам якобы для восстановления доступа к сервисам, также остаются в действии.

«На рынке меняется портрет самих мошенников — все чаще речь идет о подготовленных и финансово грамотных профессионалах, которые хорошо разбираются в психологии людей, умеют в нужный момент оказать давление на собеседника. Около 85% пострадавших самостоятельно переводили деньги на неизвестные счета, снимали наличные, отдавали их неизвестным, делились с ними личной информацией», — сказал Чугунов.

Он призвал в любой ситуации сохранять критическое мышление и помнить, что «разговор по телефону с неизвестным может обернуться потерей ваших денег».

Ранее в пресс-службе прокуратуры Москвы рассказали о схеме мошенников, связанной с медицинскими документами. По данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками страховых компаний, сообщают о необходимости заменить полис ОМС и просят продиктовать код из СМС, чтобы человек «попал в очередь» на замену документа. От их действий пострадала 66-летняя москвичка. После того как мошенники получили код, они позвонили ей еще раз, представились сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов и сообщили о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» и попытках снятия денег и получения кредитов. По указанию злоумышленников женщина перевела им свыше 5 млн руб.

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Россия ВТБ телефонное мошенничество воровство деньги звонки
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