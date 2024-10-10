ВТБ ввел мгновенную блокировку доступа к «ВТБ Онлайн» со всех устройств

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи ВТБ смогут моментально отвязать все устройства с доступом к мобильному приложению или веб-версии «ВТБ Онлайн» или сразу заблокировать доступ к нему. О новой технологии по защите банковских данных РБК рассказали в пресс-службе банка.

Заблокировать «ВТБ Онлайн» или отвязать все устройства можно двумя способами: позвонить в контакт-центр или обратиться в отделение ВТБ. В банке отмечают, что после сброса начатых на разных устройствах сессий через опцию «Отвязать все устройства», доступ злоумышленникам будет заблокирован. Чтобы восстановить доступ, будет достаточно повторно войти в «ВТБ Онлайн».

Если клиент выберет заблокировать доступ, то разблокировать его можно будет в отделении или через банкомат. При звонке в контакт-центр можно активировать опцию с помощью бота или при поддержке оператора в среднем менее чем за одну минуту.

«Новая функция может пригодиться клиенту в любой точке мира — звонок в поддержку ВТБ доступен круглосуточно также из-за рубежа. После запуска технологии более 25% клиентов, позвонивших в контакт-центр, и более 45%, обратившихся в офисы, выбрали возможность «Отвязки всех устройств». В будущем мы планируем сделать опцию доступной для всех пользователей ВТБ Онлайн», — сказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

В пресс-службе ВТБ отмечают, что мошенники не всегда сразу выводят все имеющиеся средства на счетах жертвы, они могут выжидать поступление крупной суммы. Поэтому важно не только быстро реагировать на подозрительные ситуации, но и предпринимать профилактические меры и периодически проверять, какие устройства подключены к онлайн-банку.

В сентябре Чугунов рассказал, что мошенники стали чаще красть деньги россиян, предлагая им обновить банковское приложение. По статистике, в сентябре каждый десятый звонок в мессенджерах от мошенников был с такой просьбой.

Среди других распространенных мошеннических схем — звонки от якобы сотрудников Социального фонда, страховой компании, сотового оператора или Госархива. Мошенники могут попытаться уговорить срочно «продлить» полис ОМС, сообщить об «акции», благодаря которой якобы можно получить скидки на ЖКУ или предложить новый «выгодный тариф».

Также они придумали схему с «приложением Минздрава». Аферисты просят установить такую программу якобы ради кешбэка за недавно пройденные обследования. В Минздраве предупредили, что у ведомства нет подобных приложений, а все сервисы есть на «Госуслугах».