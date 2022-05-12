НСПК ответила на данные об отказе Turkish Airlines принимать карты «Мир»

В НСПК сообщили, что некоторые иностранные банки могли приостановить обслуживание российских карт из-за санкций

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На сегодняшний день некоторые иностранные банки, обеспечивающие прием карт «Мир», могут самостоятельно принимать решение о приостановке обслуживания карт тех банков, которые находятся под блокирующими санкциями. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Ранее о том, что турецкие компании, в том числе авиаперевозчик Turkish Airlines, перестали принимать оплату по картам «Мир» на фоне западных санкций, сообщили «Известия».

«Сегодня карты «Мир» принимаются в 10 зарубежных странах, где в устройствах крупных банков можно снимать наличные и расплатиться за покупки. В настоящее время некоторые иностранные банки-эквайреры, обеспечивающие прием карт «Мир» в этих странах, могут самостоятельно принимать решение о приостановке обслуживания в сети своих устройств или на обслуживаемых сайтах карт некоторых из тех российских банков, которые находятся под блокирующими санкциями, и отклонять на своей стороне операции по картам «Мир» таких банков», — сообщили РБК в НСПК.

РБК направил запрос в головной офис Turkish Airlines.

По информации «Известий», Turkish Airlines не позволяет оплачивать билеты на сайте не только российскими картами, выпущенными подсанкционными банками, но и теми, которые под санкции не попали. В системе всплывает ошибка, и клиента просят обратиться в кредитную организацию или попробовать другой способ оплаты.

Также запрещать операции по картам российской платежной системы начал популярный интернет-магазин TT-Turk, который осуществляет доставку товаров в Россию. В настоящее время пользователи не могут оплатить заказы картами Сбербанка, ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка и банка «Открытие», пишет газета.

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Популярность карт российской системы возросла после ухода из России платежных систем Visa и Mastercard. Их карты теперь работают только на территории России, тогда как карты «Мир» принимают также в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане и еще некоторых странах. Для покупок за рубежом НСПК также рекомендовала россиянам оформить карту «Мир» — UnionPay, которую принимают в 180 странах мира.

Карты международных платежных систем также перестали работать в мобильных кошельках Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, с помощью них нельзя оплачивать покупки в зарубежных интернет-магазинах.