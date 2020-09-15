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«Росгосстрах» потребовал в Лос-Анджелесе от экс-владельца более $200 млн

«Росгосстрах» подал иск к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову. Его адвокат называет требования голословными и заявляет об отсутствии претензий от аудиторов и ЦБ
Данил Хачатуров
Данил Хачатуров (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Страховая компания «Росгосстрах» (РГС) в сентябре подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову. Согласно исковому заявлению, которое изучил РБК, в период с 2012 по 2017 год «Росгосстрах» потерял на договорах перестрахования (предусматривают передачу части ответственности по страховому контракту другой компании — перестраховщику) $205 млн и просит взыскать их с бизнесмена. По версии истца, средства, которые должны были обеспечить РГС перестраховочным покрытием, обеспечили «выгоду для Хачатурова и связанных с ним лиц через различные фиктивные компании».

Представитель РГС подтвердил подачу иска. «Мы считаем, что действия Данила Хачатурова причинили ущерб компании «Росгосстрах» на сумму более чем $205 млн. При этом общая сумма сомнительных договоров, заключенных бывшими топ-менеджерами «Росгосстраха» в период с 2012 по 2017 год, превышает $400 млн», — заявил он. РБК направил запрос в ЦБ.

Такие претензии к Хачатурову РГС формулирует впервые, хотя в российской юрисдикции уже идут судебные процессы между сторонами. В арбитражах в России рассматриваются иски на 1,3 млрд руб. от РГС — они связаны со сделками с активами страховой компании, которые проводились, пока Хачатуров возглавлял РГС незадолго до санации «Открытия». По следам этих сделок МВД в прошлом году завело дело о нанесении ущерба РГС, но в отношении неустановленных лиц. Брат Данила Хачатурова и бывший топ-менеджер компании Сергей Хачатуров в июле был приговорен к восьми годам колонии за хищение 8 млрд руб.: по версии следствия, бизнесмен похитил средства при продаже 3,5% РГС банку «Траст». Данил Хачатуров заявлял, что его брат, наоборот, «фактически подарил активы на 90 млрд руб.».

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Оглашение приговора Сергею Хачатурову

Адвокат Хачатурова Алексей Мельников назвал иск «абсолютно голословным» и не подтвержденным необходимыми доказательствами. Он подчеркнул, что Данил Хачатуров как президент компании «никогда лично не занимался вопросами перестрахования».

Хачатуров живет в округе Лос-Анджелес или рядом, утверждается в иске РГС: этим и объясняется выбор суда, в который было подано заявление (Мельников, в свою очередь, не стал комментировать, где находится Хачатуров). В январе 2020 года бизнесмен купил особняк за $35 млн в Трусдейл Истейтс, одном из престижных районов Беверли-Хиллз, писал портал Dirt. Издание утверждает, что это одна из крупнейших резиденций в районе. Площадь особняка превышает 20,5 тыс. кв. м. Forbes в 2017 году оценивал состояние Хачатурова в $2 млрд, в более поздние списки он не входил.

Хачатуров с марта 2020 года является СЕО зарегистрированной в Калифорнии компании VR Corporation, свидетельствует реестр компаний штата.

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Что случилось с «Росгосстрахом»

Данил Хачатуров начал покупать акции тогда еще государственного «Росгосстраха» вместе с партнерами в 2001 году, когда работал топ-менеджером также принадлежащей государству «Славнефти». В 2004 году, когда страховщик уже стал лидером рынка, Хачатуров возглавил компанию.

Первые проблемы у РГС начались в 2008 году из-за резкого обесценивания недвижимости на фоне кризиса, писал Forbes. Компания группы «РГС-Недвижимость» владела значительным количеством объектов в регионах, нежилыми помещениями, где раньше размещались офисы страховой группы. Кроме того, сам Хачатуров инвестировал в строительство бизнес-центров, которые обернулись многомиллионными потерями, рассказывал экс-финансовый советник РГС Роман Борисович.

Другой проблемой «Росгосстраха» годы спустя стала убыточность ОСАГО. Первый убыток (5 млрд руб.) РГС получил в 2015 году, по итогам 2016 года он достиг уже 33,3 млрд руб. Хачатуров говорил «Ведомостям», что с неизменностью тарифов и изменением регулирования продажа ОСАГО стала убыточной, но компания, занимавшая крупнейшую долю по этому продукту, не могла уйти с рынка.

Уже в 2016 году на фоне убытков владелец «Росгосстраха» — «РГС-Холдинг» (компанией владел Сергей Хачатуров) — докапитализировал страховщика на 2,7 млрд руб. Еще 10 млрд руб. РГС привлек через допэмиссию, но спасти компанию от убытков это не помогло.

На этом фоне владельцы РГС решили объединиться с частной банковской группой «Открытие» Вадима Беляева. Изначально предполагалось, что страховщик передаст свой бизнес в «Открытие», а в обмен Хачатуров получит долю в «Открытие Холдинге» Беляева, через который тот контролировал одноименный банк, НПФ и другие компании. Так должна была появиться крупнейшая частная финансовая группа с активами более чем на 4 трлн руб.

Сразу после продажи основных активов «Открытию» летом 2017 года ЦБ забрал банк на санацию — вместе с ним государству достался и «Росгосстрах». Новый менеджмент стал критиковать работу бывших собственников. Михаил Задорнов, возглавлявший ВТБ24 и готовившийся стать главой уже государственного «Открытия», в 2017 году заявил, что в РГС «сверху донизу царило воровство» и бизнес-модель компании «никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам легальную прибыль». Хачатуров, в свою очередь, отвечал Задорнову: «Чтобы украсть у самого себя, можно придумать гораздо более простой способ, нежели положить на это 15 лет жизни и сотни миллиардов рублей вложений, чтобы построить компанию — лидера рынка во всех видах страхования». Спасение «Росгосстраха» обошлось Центробанку в 66 млрд руб., утверждается в иске РГС.

В начале сентября «Открытие» и другая «дочка» ЦБ «Траст» (занимается проблемными долгами) также подали иск к Беляеву в Верховный суд штата Нью-Йорк, где последний живет под фамилией Вольфсон. Его обвиняют в выводе сотен миллионов долларов из банка в 2016–2017 годах.

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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Какие претензии предъявляют Хачатурову

Истец утверждает, что Хачатуров «управлял схемами по перераспределению активов компании на сотни миллионов долларов, направляя деньги, полученные РГС от клиентов в России, в собственные карманы и своим партнерам». Расследование операций, проводившихся в 2012–2017 годах, в РГС начали в 2018 году с помощью «независимой аудиторской фирмы» (ее название в иске не раскрывается). «Результаты были поразительными», — говорится в иске. РГС, как утверждается в документах, перевел более чем $400 млн спорным брокерам по договорам перестрахования, включая швейцарский Hansa и Mobilus (под таким названием работал латвийский страховой брокер, ликвидирован в 2018 году). Связаться с Hansa РБК не удалось: на адрес электронной почты компании не доходят письма, по телефону, указанному на сайте, не отвечают.

Страховые брокеры, с которыми работал РГС, имеют множество признаков компаний-пустышек, утверждается в иске: ограниченная информация о них в публичном поле не соотносилась с объемом операций, которые они проводили, брокеры несколько раз меняли названия и были «связаны с бывшими сотрудниками РГС». «Многие контракты с брокерами использовались как способ незаконного присвоения денежных средств», — пишет истец.

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Как выяснили аудиторы РГС, получив контроль над компанией (в 2010 году был выкуплен последний пакет акций, остававшийся под контролем государства), Хачатуров в июле 2011 года одобрил изменение положений о перестраховании в «Росгосстрахе». Департамент перестрахования РГС отменил формальные процедуры отбора и утверждения перестраховочных брокеров, перестал вести соответствующую документацию, а также отменил процедуры KYC (know your customer — «знай своего клиента») и проведения due diligence в отношении перестраховочных брокеров, утверждается в иске. Затем было отменено и требование о необходимости подтверждать «профессиональную надежность перестраховочных брокеров», департамент при этом получил возможность единолично выбирать контрагентов для перестрахования. Истец утверждает, что подобные пробелы в политике compliance (внутреннего контроля) компании «были использованы Хачатуровым для личной выгоды».

Аудиторы посчитали, что контракты с подозрительными брокерами могли быть заключены не на рыночных условиях: в них «завышались премии», многие контракты были «вторичным покрытием» (РГС уже имел договоры страхования «похожих рисков»); наконец, они могли не иметь «вообще никакой бизнес-составляющей». Одновременно игнорировались сразу несколько этапов одобрения платежей по таким договорам. Аудиторы оценили ущерб для РГС только от этих операций как минимум в $205 млн.

Истец считает, что сумма требований может вырасти: «Убыточная схема с перестрахованием — лишь один из примеров правонарушений Хачатурова, другие расследуются». Схема с перестрахованием привлекла внимание и российской Федеральной налоговой службы, заявляет РГС: налоговики начислили компании 1,87 млрд руб. в виде дополнительных налогов и штрафов (за какой период произошли начисления, не уточняется; РБК не обнаружил подобных исков в картотеке арбитражных дел). РБК направил запрос в ФНС.

Кроме того, «Росгосстрах» в иске утверждает, что «Хачатуров намеренно и без уведомления или согласия РГС присвоил еще не определенную сумму со счетов компании, переводя средства на счета, связанные с ним самим или его партнерами». РГС предполагает, что она превышает $205 млн. В частности, страховая компания утверждает, что Хачатуров получил около $10,1 млн на личные нужны из средств РГС, а также управлял распределением еще $21,9 млн между близкими к нему лицами.

РГС добивается получения судебного запрета, запрещающего Хачатурову или кому-либо, действующему от его имени, каким-либо образом растрачивать активы, связанные со страховой компанией.

РГС просит суд взыскать с Хачатурова $205 млн в виде компенсации ущерба за нарушение им фидуциарных обязанностей как гендиректора и президента РГС. Кроме того, истец рассчитывает на возмещение не менее $35 млн различных претензий, в том числе средств, которые РГС пришлось уплатить налоговикам ($25 млн), и денег, которые, по мнению РГС, Хачатуров получил на личные нужны ($10,1 млн). Истец просит суд создать траст, куда были бы переданы спорные активы. В деле есть претензии и к другим ответчикам (к кому — в документах не раскрывается).

Перспективы иска

«В компании, естественно, были приняты все необходимые регламенты, которые стандартно должны быть в страховой компании в строгом соответствии с российским законодательством и требованиями ЦБ», — прокомментировал Алексей Мельников. Отчетность страховой компании постоянно проверялась, подчеркнул он.

«Никаких замечаний со стороны международных аудиторов или надзорного органа — ЦБ — не было. Создается впечатление, что инициаторы данного иска перепутали пиар-агентство с судом штата Калифорнии, где им придется по-настоящему доказывать свои фантазии на тему права», — добавил Мельников.

Ответчики в США могут заявить в суде, что спор является корпоративным, говорит партнер адвокатского бюро «Кульков, Колотилов и партнеры» Олег Колотилов. Так как «Росгосстрах» санировался государством, суд может признать, что дело подсудно исключительно России, добавляет он и отмечает, что в США в отличие от Лондона нет сложившейся практики рассмотрения споров уехавших из СНГ предпринимателей.

По сравнению с Великобританией в США предусмотрено более широкое раскрытие доказательств, стороны должны раскрывать абсолютно все документы по делу, отмечает партнер Double Bridge Law Сергей Усоскин. «Еще одно преимущество именно американского судебного решения — возможности Соединенных Штатов по его исполнению: от раскрытия трастов до вынуждения банка перечислить средства со счета ответчика, например, в бермудском филиале банка для взыскания. Такой иск — это только начало процесса, и разбирательство может пройти только через несколько лет. При этом у ответчика будет возможность требовать отказать в иске еще до раскрытия всех доказательств», — указывает юрист.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Росгосстрах», Данил Хачатуров
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