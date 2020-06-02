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Финансы ,  
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Фонд Pala Assets увеличил сумму иска к руководству «Русского стандарта»

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Инвестфонд Pala Assets Holdings, один из владельцев дефолтных бондов компании Рустама Тарико Russian Standard Ltd, увеличил сумму иска к акционерам и руководству банка «Русский стандарт» в арбитражном суде Москвы. Об этом говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК.

«В связи с вновь открывшимися обстоятельствами заведомо невыгодной для «Русского cтандарта» деятельности со стороны экс-руководства банка, исковые требования Pala Assets увеличены», — говорится в сообщении. Сумма иска возросла на 877 млн руб. — до 4,5 млрд руб.

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Рустам Тарико

Инвестфонд решил увеличить сумму исковых требований после анализа сделки сделки по отчуждению 6% Roust Corporation в пользу компании F.LLI GANCIA & C S.P.A. Анализ независимых экспертов показал, что «Русский стандарт» в декабре 2017 года передал 6% акций Roust c рассрочкой на три года. При этом, как отметили в Pala Assets, данные об оплате сделки отсутствуют, а доля «Русского стандарта» в Roust теперь меньше блокирующего пакета в 25% плюс одна акция.

«Совершив данную сделку, банк утратил возможность блокировать важные корпоративные решения, не получив равноценного встречного предоставления», — отмечается в сообщении.

РБК направил запрос в пресс-службу Roust.

В Russian Standard РБК заявили, что по-прежнему считают претензии инвестфонда абсолютно надуманными и необоснованными. «Увеличение суммы иска носит уточняющий характер, так как упоминание соответствующей сделки содержалось в изначальном исковом заявлении», — добавили в компании.

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Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Pala Assets Holdings подал иск к Тарико и его компаниям «Русский стандарт» и «Русский стандарт-Инвест» в феврале, тогда сумма иска составляла 3,6 млрд руб. Также среди ответчиков указаны члены совета директоров «Русского стандарта». Инвестфонд считает, что ответчики совершили «противоправные действия», которые привели к тому, что стоимость заложенных акций банка «Русский стандарт» снизилась. В частности, они одобрили ряд сделок на заведомо невыгодных для банка условиях. В Russian Standard Ltd называли иск надуманным.

Теги: «Русский стандарт», инвестфонд, иск
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