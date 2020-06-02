Фонд Pala Assets увеличил сумму иска к руководству «Русского стандарта»

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Инвестфонд Pala Assets Holdings, один из владельцев дефолтных бондов компании Рустама Тарико Russian Standard Ltd, увеличил сумму иска к акционерам и руководству банка «Русский стандарт» в арбитражном суде Москвы. Об этом говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК.

«В связи с вновь открывшимися обстоятельствами заведомо невыгодной для «Русского cтандарта» деятельности со стороны экс-руководства банка, исковые требования Pala Assets увеличены», — говорится в сообщении. Сумма иска возросла на 877 млн руб. — до 4,5 млрд руб.

Инвестфонд решил увеличить сумму исковых требований после анализа сделки сделки по отчуждению 6% Roust Corporation в пользу компании F.LLI GANCIA & C S.P.A. Анализ независимых экспертов показал, что «Русский стандарт» в декабре 2017 года передал 6% акций Roust c рассрочкой на три года. При этом, как отметили в Pala Assets, данные об оплате сделки отсутствуют, а доля «Русского стандарта» в Roust теперь меньше блокирующего пакета в 25% плюс одна акция.

«Совершив данную сделку, банк утратил возможность блокировать важные корпоративные решения, не получив равноценного встречного предоставления», — отмечается в сообщении.