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Кредиторы Рустама Тарико заказали оценку банка «Русский стандарт»

Компании группы Рустама Тарико получили от кредиторов досудебную претензию по облигационному долгу на $757 млн. Кредиторы также наняли оценщика для определения стоимости заложенных по долгу 49% акций банка «Русский стандарт»
Citigroup C $52,1 -0,21% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Владельцы дефолтных облигаций компании Russian Standard, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и входящей в группу Рустама Тарико, инициировали досудебную претензию в адрес акционеров банка «Русский стандарт», 49% акций которого заложены в качестве обеспечения по бондам. Претензию направил трастовый управляющий заложенным пакетом, лондонский Citibank, он потребовал погасить долг в полном объеме, в противном случае пообещав предпринять юридические действия по взысканию залога.

РБК ознакомился с претензией в адрес залогодателей, а также с разосланным держателям облигаций уведомлением об ее направлении (подлинность документов подтвердил источник РБК, знакомый с планами кредиторов). Долг Russian Standard по облигациям вырос до $757 млн (основной долг — $544 млн, проценты — $212 млн), сказано в претензии. Семилетние облигации Russian Standard на $451 млн были размещены в 2015 году под ставку 13% годовых. Выплаты были привязаны к прибыльности банка «Русский стандарт», пока он не приносил прибыль, сумма долга увеличивалась. Первый купон Russian Standard должна была выплатить в ноябре 2017 года, но допустила первый дефолт.

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Рустам Тарико

Соглашение о залоге бумаг заключено по российскому праву. Претензия направлена со ссылкой на положение Арбитражного процессуального кодекса России, которое гласит, что гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств могут быть переданы в суд после принятия сторонами мер досудебного урегулирования по истечении 30 дней со дня направления претензии.

В досудебной претензии Citi отмечает, что эмитент дважды не выплатил проценты по облигациям, так что у управляющего залогом возникло право его взыскания. По условиям договора при взыскании залога Citi должен определить цену взыскиваемых акций, которая не должна быть ниже их рыночной цены. Citi уже нанял Ernst & Young для оценки рыночной стоимости 49% банка «Русский стандарт», говорится в том же уведомлении. Акционерами банка являются ЗАО «Компания «Русский стандарт» и ООО «Русский Стандарт-Инвест», конечным бенефициаром обоих выступает Рустам Тарико. В пресс-службе Citi отказались от комментариев.

«По нашей инструкции Citibank на прошлой неделе направил залогодателям соответствующее досудебное требование. Через 30 дней будет подан судебный иск», — заявил РБК представитель швейцарского фонда Pala Assets Дэвид Нитлиспах. Pala — фонд бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха — собрал более 25% дефолтных облигаций. Нитлиспах подтвердил, что Citi по инструкции держателей облигаций нанял E&Y для оценки стоимости залога. Срок исковой давности по первому дефолту Russian Standard истекает 27 октября 2020 года.

«Письмо от представителей Citi получено и находится на рассмотрении, официальной информации о найме оценщика и дальнейших планах от Citi не поступало. Эмитент находится в контакте с трасти и держателями облигаций и по-прежнему открыт к взаимоприемлемому урегулированию ситуации», — сообщил РБК представитель Russian Standard.

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Без голосования

То, что фонд собрал более 25% облигаций, ускорило процесс взыскания. Pala Assets совместно с трастовым управляющим и юридическим советником выработала подход, при котором вопрос взыскания не будет выноситься на общее голосование держателей облигаций, что позволит существенно сократить сроки процесса, объяснил Нитлиспах. Он отметил, что работа Citibank оплачивается в пропорциональном объеме группой держателей бумаг, в которую помимо Pala входят американский фонд Amundi Pioneer (под управлением активы на $77,8 млрд) и еще один фонд из США. Группу консультирует инвесткомпания А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана). В А1 отказались от комментариев.

РБК направил запросы в пресс-службу холдинга Roust Рустама Тарико и Amundi Pioneer.

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Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«По сути, это [уведомление Citibank для бондхолдеров] информирование о том, что трасти отослал претензию залогодателям. Срок взыскания будет зависеть от скорости действий трасти и от намерений залогодателей оспаривать каждый его шаг. Даже примерный срок определять было бы неправильно», — пояснил РБК инвестиционный аналитик «Мириад Рус» Андрей Рожков, отметив, что Тарико не предлагал держателям облигаций нового мирового соглашения. «Мириад Рус» представляет миноритарных держателей облигаций в сформированном компанией комитете более 35 бондхолдеров с суммарной долей около 9,8% по номиналу.

Ранее аналитики инвестбанка J.P. Morgan пытались рассчитать потенциальный объем возврата, который инвесторы в облигации Russian Standard могут получить в случае взыскания залога. Эксперты оценили весь банк в 0,7 капитала, или 17,6 млрд руб. Исходя из этой оценки, кредиторы могут рассчитывать на возврат около 30% от номинала бондов, то есть 8,6 млрд руб., или $131 млн.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Рустам Тарико, кредиторы, Русский стандарт, Citibank
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