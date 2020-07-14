Кредиторы Рустама Тарико заказали оценку банка «Русский стандарт»

Компании группы Рустама Тарико получили от кредиторов досудебную претензию по облигационному долгу на $757 млн. Кредиторы также наняли оценщика для определения стоимости заложенных по долгу 49% акций банка «Русский стандарт»

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Владельцы дефолтных облигаций компании Russian Standard, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и входящей в группу Рустама Тарико, инициировали досудебную претензию в адрес акционеров банка «Русский стандарт», 49% акций которого заложены в качестве обеспечения по бондам. Претензию направил трастовый управляющий заложенным пакетом, лондонский Citibank, он потребовал погасить долг в полном объеме, в противном случае пообещав предпринять юридические действия по взысканию залога.

РБК ознакомился с претензией в адрес залогодателей, а также с разосланным держателям облигаций уведомлением об ее направлении (подлинность документов подтвердил источник РБК, знакомый с планами кредиторов). Долг Russian Standard по облигациям вырос до $757 млн (основной долг — $544 млн, проценты — $212 млн), сказано в претензии. Семилетние облигации Russian Standard на $451 млн были размещены в 2015 году под ставку 13% годовых. Выплаты были привязаны к прибыльности банка «Русский стандарт», пока он не приносил прибыль, сумма долга увеличивалась. Первый купон Russian Standard должна была выплатить в ноябре 2017 года, но допустила первый дефолт.

Соглашение о залоге бумаг заключено по российскому праву. Претензия направлена со ссылкой на положение Арбитражного процессуального кодекса России, которое гласит, что гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств могут быть переданы в суд после принятия сторонами мер досудебного урегулирования по истечении 30 дней со дня направления претензии.

В досудебной претензии Citi отмечает, что эмитент дважды не выплатил проценты по облигациям, так что у управляющего залогом возникло право его взыскания. По условиям договора при взыскании залога Citi должен определить цену взыскиваемых акций, которая не должна быть ниже их рыночной цены. Citi уже нанял Ernst & Young для оценки рыночной стоимости 49% банка «Русский стандарт», говорится в том же уведомлении. Акционерами банка являются ЗАО «Компания «Русский стандарт» и ООО «Русский Стандарт-Инвест», конечным бенефициаром обоих выступает Рустам Тарико. В пресс-службе Citi отказались от комментариев.