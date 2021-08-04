Дерипаска исключил рост доходов россиян после повышения ставки ЦБ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 72,79 (-0,09) Инвестиции, 12:53
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,15) Инвестиции, 12:53
Россиянину разрешили выйти на финал Игр под любимую песню Нурмагомедова Спорт, 17:22 Как сэкономить 35% бюджета на ИТ-расходах. Тест РБК и Онланта, 17:18 Худший медальный день России в Токио. Онлайн 12-го дня Игр Спорт, 17:18 Глава SEC объяснил необходимость регулирования крипторынка Крипто, 17:06 ВОЗ рекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID Общество, 17:06 Кто из россиян завоевал олимпийскую медаль в Токио. Фоторепортаж Спорт, 16:55  Акции Robinhood за несколько минут подорожали почти вдвое Инвестиции, 16:54 Мосгорсуд признал законным арест сбившей детей на переходе студентки Общество, 16:53 Пятикратная чемпионка Олимпиады раскрыла секрет успеха синхронисток Спорт, 16:51 Как перестать вести бизнес интуитивно и начать зарабатывать РБК и Альфа-Банк, 16:50 Вестерн от Netflix с Идрисом Эльбой откроет 65-й Лондонский кинофестиваль Стиль, 16:48 Как ответить на каверзный вопрос рекрутера о вашем прошлом — Fast Company Pro, 16:45 Россияне вышли в полуфинал Олимпиады в пляжном волейболе Спорт, 16:42 Как устроено производство биотоплива, и какие проблемы оно решает Зеленая экономика, 16:40
Экономика ,  

Дерипаска исключил рост доходов россиян после повышения ставки ЦБ

Евро/Рубль EUR/RUB ₽86,540 -0,02% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽73,070 +0,18% Купить
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

После повышения ключевой ставки Банка России стоит попрощаться с надеждой на повышение доходов населения и модернизацию промышленности, предупредил миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

«Наивно считать, что Центробанк своими действиями на нашем крошечном финансовом рынке (а ставки по коммерческим кредитам двинулись к 9%) может остудить мировую инфляцию. Этого он точно не добьется», — написал бизнесмен. По его словам, повышение ставки вернет состояние российской экономики к стагнации последних пяти лет.

«Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности — в общем, все, что написано в программе правительства, вряд ли удастся осуществить», — отметил Дерипаска.

ЦБ пошел на самое резкое повышение ключевой ставки с 2014 года
Финансы
Эльвира Набиуллина

23 июля Центробанк повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 6,5%. Такой рост стал самым резким с декабря 2014 года, когда регулятор на фоне роста девальвационных и инфляционных рисков повысил ставку с 10,5 до 17%. Такое повышение ставки сопровождается ускорением инфляции: в июне она достигла 6,5% после 6% в мае, а по состоянию на 19 июля сохранилась на том же уровне.

Таргет Банка России по инфляции — 4%. В июне инфляция продолжила ускоряться: рост цен достиг 6,5% и обновил максимальное значение с лета 2016 года. По прогнозам регулятора, к уровням 4–4,5% рост цен может вернуться только в 2022 году.

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах
Олег Дерипаска Ставка ЦБ Центробанк рост доходов населения
Материалы по теме
ЦБ пошел на самое резкое повышение ключевой ставки с 2014 года
Финансы
Дерипаска назвал повышение ключевой ставки ЦБ безумием
Финансы
Набиуллина после резкого повышения ставки надела брошь — тучку с дождиком
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter