Дерипаска исключил рост доходов россиян после повышения ставки ЦБ

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

После повышения ключевой ставки Банка России стоит попрощаться с надеждой на повышение доходов населения и модернизацию промышленности, предупредил миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

«Наивно считать, что Центробанк своими действиями на нашем крошечном финансовом рынке (а ставки по коммерческим кредитам двинулись к 9%) может остудить мировую инфляцию. Этого он точно не добьется», — написал бизнесмен. По его словам, повышение ставки вернет состояние российской экономики к стагнации последних пяти лет.

«Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности — в общем, все, что написано в программе правительства, вряд ли удастся осуществить», — отметил Дерипаска.