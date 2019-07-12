Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО

Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Законопроект в том числе позволяет страховщикам самостоятельно определять базовые ставки (ограничение на минимальный и максимальный размер ставки сохраняется) тарифов в отношении клиента в зависимости от его личностных характеристик. Кроме того, при формировании коэффициента «бонус-малус» (скидки за безаварийную езду) предлагается учитывать историю вождения каждого автомобилиста.

Документ также предполагает, что с 2020 года произойдет поэтапное исключение страховых коэффициентов, связанных с территорией преимущественного использования транспортного средства и его техническими характеристиками. Более того, с 1 января этого года страховая сумма за вред, причиненный жизни или здоровью, увеличится до 2 млн руб.

В начале января отмену территориального коэффициента и коэффициента мощности при расчете стоимости ОСАГО анонсировали в ЦБ. «Возможно, место жительства будет и в будущем влиять на тариф, но это будет менее формально, чем сейчас. Этот вопрос прорабатывается. Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году», — говорил начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка главного управления Банка России по ЦФО Кирилл Табаков.