Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 66,18 64,90 EUR Нал. 74,32 72,95 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 167,50 2,50 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
Киев обвинил Россию в попытке недопуска крымчан на выборы Политика, 01:57 СМИ сообщили о вооруженном нападении на протестующих в Венесуэле Общество, 01:47 В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским Политика, 01:29 Разбившийся с Наталией Филевой бизнес-джет принадлежал S7 Group Бизнес, 01:18 Aviasales назвала самые популярные российские города среди иностранцев Общество, 01:18 Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу Общество, 01:10 ЦИК Украины отчиталась о явке на выборах президента Политика, 01:04 Немецкие СМИ показали видео с места крушения самолета Филевой Общество, 00:53 МВД возбудило дело после кражи кабеля спецсвязи рядом с Кремлем Общество, 00:44 При реконструкции здания Минсельхоза обрушились строительные леса Общество, 00:39 Зеленский пообещал не устраивать «майданы» в случае поражения на выборах Политика, 00:27 Рогозин назвал личной трагедией гибель совладельца S7 Филевой Общество, 00:23 Умер разработчик системы залпового огня «Смерч» Николай Макаровец Общество, 00:13 МВД Украины возбудило 39 уголовных дел по нарушениям на выборах Политика, 31 мар, 23:59
Общество ,  
0 
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.

КБМ не будет обнуляться при перерыве в вождении, поэтому все скидки сохранятся за водителем. Кроме того, при наличии у автовладельца нескольких коэффициентов ему будет присвоен самый низкий.

КБМ не будет пересчитываться в течение всего года, то есть до 31 марта 2020 года.

Финансы
ЦБ одобрил новый диапазон тарифов ОСАГО

Как ранее подчеркивали в пресс-службе Центробанка, такой подход «позволит исключить случаи задвоения КБМ, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении». Кроме того, считает регулятор, изменения создадут возможности для применения к установлению тарифов более дифференцированного подхода и сделают систему ОСАГО более справедливой.

Максимальное значение КБМ составит 2,45, минимальное — 0,5.

Теги: ОСАГО
Материалы по теме
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Общество
Средняя выплата по ОСАГО через суд выросла на 20%
Финансы
Правительство предложило повысить выплаты по ОСАГО в четыре раза
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter