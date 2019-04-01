Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.

КБМ не будет обнуляться при перерыве в вождении, поэтому все скидки сохранятся за водителем. Кроме того, при наличии у автовладельца нескольких коэффициентов ему будет присвоен самый низкий.

КБМ не будет пересчитываться в течение всего года, то есть до 31 марта 2020 года.

Как ранее подчеркивали в пресс-службе Центробанка, такой подход «позволит исключить случаи задвоения КБМ, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении». Кроме того, считает регулятор, изменения создадут возможности для применения к установлению тарифов более дифференцированного подхода и сделают систему ОСАГО более справедливой.