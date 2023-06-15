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В Совбезе раскрыли долю недружественных валют в экспорте

Замсекретаря Совбеза: доля недружественных валют в расчетах по экспорту упала до 36%
С начала 2022 года доля экспортных расчетов в недружественных валютах сократилась более чем в два раза, сообщил заместитель секретаря Совбеза. А объем расчетов в рублях и юанях в китайско-российской торговле вырос в восемь раз
Доллар/Рубль USD/RUB ₽83,798 -0,44% Купить
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽11,706 -0,3% Купить
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

К маю 2023 года доля «токсичных» валют (прежде всего долларов и евро) в расчетах за российский экспорт составила менее 36%, рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Сергей Вахруков на сессии ПМЭФ «Дедолларизация: будущее денег».

«Россия динамично уходит в расчетах от доллара и других токсичных валют. И если на начало 2022 года расчеты по экспорту преимущественно проводились в валютах недружественных стран — это было 87% от всех расчетов, в основном в долларах США и евро, то к концу 2022 года доля токсичных валют в расчетах за экспорт сократилась до 48%, а к маю этого года составила менее 36% и имеет хорошую тенденцию к сокращению», — отметил Вахруков.

Существенно сокращение использования долларов и евро случилось из-за санкций, введенных в отношении России, которые ограничили проведение расчетов в долларах и евро. Также на сокращение использования токсичных валют повлияла «необходимость быстрой переориентации торгового потока с Запада на Восток в условиях введенного со стороны ЕС и G7 эмбарго», объяснил Вахруков. «Россию поставили в сложные условия», — признал заместитель секретаря Совбеза.

На тренд отказа от долларов в торговых расчетах обратил внимание и президент китайского Фонда исследований реформ и развития инвестиционной компании CITIC (CITIC Foundation for Reform and Development Studies) Кун Дань, тоже принявший участие в сессии ПМЭФ. «Заметно ускорился переход на расчеты в национальных валютах в двусторонней торговле. И в этом смысле с 2022 года в восемь раз стал больше объем расчетов в рублях и юанях в китайско-российской торговле», — привел оценку Дань.

По словам Даня, также в последнее время заметна тенденция отказа от долларов в экспортных расчетах в Европе, Северной Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, снижается доля американской валюты в мировых резервных активах, в инвестиционных инструментах. «В 2022 году доля долларовых резервов в мире сократилась до 58,8%, что на 13% меньше по сравнению с 1999 годом, таким образом [доля] достигла минимального уровня за последние 25 лет», — сказал Кун Дань.

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Существенный рост доли национальных валют в экспортных расчетах случился в мае 2022 года, говорилось в «Обзоре финансового сектора и финансовых инструментов» Банка России за прошлый год. Это произошло после перевода оплаты за поставки природного газа в недружественные страны в рубли. К концу 2022 года доля рубля в экспортных расчетах превысила 30%, «сравнявшись с долей доллара США и заметно превысив долю евро», отмечал ЦБ. «Тем не менее даже к концу 2022 года суммарный вес доллара США и евро в расчетах как за экспортные, так и за импортные поставки составлял немногим менее 50%», — указывалось в обзоре. По итогам апреля 2023 года доля рубля в расчетах по экспорту составила 41%, сообщала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

К марту 2023 года экспортные доходы за месяц, номинированные в китайских юанях, увеличились в 53 раза — до $7 млрд (по сравнению с февралем 2022 года), в то время как доходы, номинированные в долларах США и евро, сократились на 58% и 75% — $11 и $4 млрд соответственно, приводил данные ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности». Такая же картина наблюдалась и расчетах по импорту. Объем расчетов в китайских юанях с февраля 2022 года по март 2023 года вырос с $1 до $8 млрд.

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Доллар экспорт ПМЭФ
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