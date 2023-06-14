Греф рассказал о последствиях «валютного шока»

Валютный шок переживает не только Россия, но и дружественные страны, считает Герман Греф. Например, юань, по его словам, не должен был так быстро стать валютой для международных расчетов. На адаптацию потребуется год или два

Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия все еще переживает «структурный валютный шок», рассказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

«Раньше мы оперировали валютами, которые были востребованы нашими клиентами. Поэтому мы все сейчас переживаем тоже структурный валютный шок. И не только мы, но и эмитенты валют дружественных стран, потому что китайские власти не планировали так быстро делать юань международным средством платежа. Но ситуация складывается таким образом, что они вынуждены делать это быстрым темпом, и мы создаем соответствующие инструменты тоже. За год-два нам придется приспособиться к новой ситуации. Но нет сомнений, что мы создадим весь необходимый набор инструментов», — сказал Греф, отвечая на вопрос о трудностях в работе с дружественными валютами, в частности с арабским дирхамом.

Юань в перспективе сможет стать для России заменой доллару, считает Греф, но вряд ли эта замена будет полноценной, потому что доллар «абсолютно доминирует в мировых расчетах», занимая в их объеме долю до 80%.

«Сможет ли юань стать заменой? Постепенно да. Потому что и доллар, и евро стали для нас токсичными валютами. И на вопрос, будут ли найдены альтернативы и будет ли крупнейшей из них юань, ответ — конечно, да», — считает Греф.

Российские власти и банковский сектор проводят политику девалютизации на протяжении нескольких лет, но доля валютных активов на балансах существенно снизилась, после того как почти все крупнейшие кредитные организации попали под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании, — такие ограничения предусматривают полную изоляцию банков от долларов, евро или фунтов, а также заморозку их активов за рубежом.

Средства населения в валюте сильно сократились в прошлом году (минус 41%, или минус 2,6 трлн руб.), «в том числе из-за конвертации части средств в рубли, чему способствовали ограничительные меры на снятие валюты», отмечал Центробанк (регулятор разрешает снимать с банковских счетов и вкладов только ту валюту, которую клиенты положили туда до марта прошлого года; если это произошло после, то при снятии валюта конвертируется в рубли). Доля валютных средств населения на 1 января снизилась до 11,2% (с исключением влияния валютной переоценки) с 19,9% годом ранее. Объем средств населения в китайских юанях растет, но и его доля «в масштабах всех средств физлиц пока остается незначительной», признает регулятор.

Греф ожидает рост спроса на вклады в альтернативных валютах. «Все равно валютные риски будут хеджировать как физические, так и юридические лица. Очевидно, что для хеджирования этих инструментов доллар и евро уже не могут быть использованы. Поэтому мы видели в прошлом году бурный рост спроса на юань и юаневые инструменты. И в этом году, я думаю, да и в следующем, мы будем видеть такой же бурный рост — как с точки зрения глубины рынка, так и с точки зрения разнообразия инструментов», — сказал он РБК.