Греф рассказал о последствиях «валютного шока»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 90,39 (+1,38) Инвестиции, 13 июн, 20:42 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 83,64 (+1) Инвестиции, 13 июн, 20:32
Прогулка по стендам, коридорам и павильонам ПМЭФа. Видео Бизнес, 10:38
В Женеве проголосуют за введение нового налога для 1% самых богатых Экономика, 10:34
В Камеруне назвали причину отказа матча со сборной России Спорт, 10:33
В правительстве спрогнозировали продолжение продуктовой дефляции Экономика, 10:32
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:30
В Петербурге представили кроссовер Lada X-Cross 5 Авто, 10:30
Локомотив экономики: в каких условиях сегодня работают девелоперы РБК Events, 10:26
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Цифровой суверенитет и безопасность: курс на альянсы или конкуренцию РБК Events, 10:23
Какие бывают особенности экосистемного подхода к кибербезопасности РБК+, 10:22
Контракт с Минобороны подписали 10 добровольческих формирований Политика, 10:20
В каких банках и по каким ставкам самозанятые могут взять ипотеку Недвижимость, 10:19
Кадры потопа в Сочи. Видео Общество, 10:10
На границе Латвии и России выстроилась очередь из украинцев Политика, 10:07
ЦБ запланировал провести эксперимент по трансграничным расчетам в ЦФА Крипто, 10:05
ПМЭФ-2023 ,  
0 

Греф рассказал о последствиях «валютного шока»

Глава Сбербанка Греф: Мы все сейчас переживаем структурный валютный шок
Валютный шок переживает не только Россия, но и дружественные страны, считает Герман Греф. Например, юань, по его словам, не должен был так быстро стать валютой для международных расчетов. На адаптацию потребуется год или два
Доллар/Рубль USD/RUB ₽84,743 +0,52% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽91,448 +0,56% Купить
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽11,811 +0,65% Купить
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия все еще переживает «структурный валютный шок», рассказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

«Раньше мы оперировали валютами, которые были востребованы нашими клиентами. Поэтому мы все сейчас переживаем тоже структурный валютный шок. И не только мы, но и эмитенты валют дружественных стран, потому что китайские власти не планировали так быстро делать юань международным средством платежа. Но ситуация складывается таким образом, что они вынуждены делать это быстрым темпом, и мы создаем соответствующие инструменты тоже. За год-два нам придется приспособиться к новой ситуации. Но нет сомнений, что мы создадим весь необходимый набор инструментов», — сказал Греф, отвечая на вопрос о трудностях в работе с дружественными валютами, в частности с арабским дирхамом.

Юань в перспективе сможет стать для России заменой доллару, считает Греф, но вряд ли эта замена будет полноценной, потому что доллар «абсолютно доминирует в мировых расчетах», занимая в их объеме долю до 80%.

«Сможет ли юань стать заменой? Постепенно да. Потому что и доллар, и евро стали для нас токсичными валютами. И на вопрос, будут ли найдены альтернативы и будет ли крупнейшей из них юань, ответ — конечно, да», — считает Греф.

Российские власти и банковский сектор проводят политику девалютизации на протяжении нескольких лет, но доля валютных активов на балансах существенно снизилась, после того как почти все крупнейшие кредитные организации попали под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании, — такие ограничения предусматривают полную изоляцию банков от долларов, евро или фунтов, а также заморозку их активов за рубежом.

Читайте на РБК Pro
«Новая Саудовская Аравия». Как страна избавляется от нефтяной экономики
«Вотум недоверия Лондону». Почему Сити больше не финансовый центр мира
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Отпускайте, чтобы вернуть: как заслужить доверие клиента

Средства населения в валюте сильно сократились в прошлом году (минус 41%, или минус 2,6 трлн руб.), «в том числе из-за конвертации части средств в рубли, чему способствовали ограничительные меры на снятие валюты», отмечал Центробанк (регулятор разрешает снимать с банковских счетов и вкладов только ту валюту, которую клиенты положили туда до марта прошлого года; если это произошло после, то при снятии валюта конвертируется в рубли). Доля валютных средств населения на 1 января снизилась до 11,2% (с исключением влияния валютной переоценки) с 19,9% годом ранее. Объем средств населения в китайских юанях растет, но и его доля «в масштабах всех средств физлиц пока остается незначительной», признает регулятор.

Греф ожидает рост спроса на вклады в альтернативных валютах. «Все равно валютные риски будут хеджировать как физические, так и юридические лица. Очевидно, что для хеджирования этих инструментов доллар и евро уже не могут быть использованы. Поэтому мы видели в прошлом году бурный рост спроса на юань и юаневые инструменты. И в этом году, я думаю, да и в следующем, мы будем видеть такой же бурный рост — как с точки зрения глубины рынка, так и с точки зрения разнообразия инструментов», — сказал он РБК.

О курсе рубля

Предсказания по курсу рубля сейчас сделать очень сложно, «потому что это зависит от состояния нашего торгового и платежного баланса», подчеркнул Греф: «Что будет в мировой экономике, на каком уровне стабилизируются цены на нефть — это во многом будет определять динамику курса рубля».

«Мы видим, что цена на нефть потеряла порядка 35% за последний год, что, собственно говоря, сказалось на динамике рубля. Конечно, еще один показатель — это восстановление импорта. В прошлом году шоковое сокращение этого импорта и ценовой шок на рынке привели к тому, что очень сильно увеличился экспортный поток и профицит платежного баланса. В этом году происходит новая нормализация условий торговли. На каком уровне стабилизируется цена наших основных экспортных товаров, пока предсказывать достаточно сложно. И сегодня есть еще один параметр — количественные показатели [экспорта] — тоже вещь, которую мало удается предсказать с достаточной степенью объективности», — отметил глава «Сбера».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Герман Греф курс рубля Валюта
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка

8 февраля 1964 года
Материалы по теме
Райффайзенбанк введет комиссию 50% за перевод долларов из других банков
Финансы
Экономисты предложили схемы замены доллара во внешних расчетах России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter