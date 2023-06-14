Греф рассказал о последствиях «валютного шока»
Россия все еще переживает «структурный валютный шок», рассказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.
«Раньше мы оперировали валютами, которые были востребованы нашими клиентами. Поэтому мы все сейчас переживаем тоже структурный валютный шок. И не только мы, но и эмитенты валют дружественных стран, потому что китайские власти не планировали так быстро делать юань международным средством платежа. Но ситуация складывается таким образом, что они вынуждены делать это быстрым темпом, и мы создаем соответствующие инструменты тоже. За год-два нам придется приспособиться к новой ситуации. Но нет сомнений, что мы создадим весь необходимый набор инструментов», — сказал Греф, отвечая на вопрос о трудностях в работе с дружественными валютами, в частности с арабским дирхамом.
Юань в перспективе сможет стать для России заменой доллару, считает Греф, но вряд ли эта замена будет полноценной, потому что доллар «абсолютно доминирует в мировых расчетах», занимая в их объеме долю до 80%.
«Сможет ли юань стать заменой? Постепенно да. Потому что и доллар, и евро стали для нас токсичными валютами. И на вопрос, будут ли найдены альтернативы и будет ли крупнейшей из них юань, ответ — конечно, да», — считает Греф.
Российские власти и банковский сектор проводят политику девалютизации на протяжении нескольких лет, но доля валютных активов на балансах существенно снизилась, после того как почти все крупнейшие кредитные организации попали под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании, — такие ограничения предусматривают полную изоляцию банков от долларов, евро или фунтов, а также заморозку их активов за рубежом.
Средства населения в валюте сильно сократились в прошлом году (минус 41%, или минус 2,6 трлн руб.), «в том числе из-за конвертации части средств в рубли, чему способствовали ограничительные меры на снятие валюты», отмечал Центробанк (регулятор разрешает снимать с банковских счетов и вкладов только ту валюту, которую клиенты положили туда до марта прошлого года; если это произошло после, то при снятии валюта конвертируется в рубли). Доля валютных средств населения на 1 января снизилась до 11,2% (с исключением влияния валютной переоценки) с 19,9% годом ранее. Объем средств населения в китайских юанях растет, но и его доля «в масштабах всех средств физлиц пока остается незначительной», признает регулятор.
Греф ожидает рост спроса на вклады в альтернативных валютах. «Все равно валютные риски будут хеджировать как физические, так и юридические лица. Очевидно, что для хеджирования этих инструментов доллар и евро уже не могут быть использованы. Поэтому мы видели в прошлом году бурный рост спроса на юань и юаневые инструменты. И в этом году, я думаю, да и в следующем, мы будем видеть такой же бурный рост — как с точки зрения глубины рынка, так и с точки зрения разнообразия инструментов», — сказал он РБК.
О курсе рубля
Предсказания по курсу рубля сейчас сделать очень сложно, «потому что это зависит от состояния нашего торгового и платежного баланса», подчеркнул Греф: «Что будет в мировой экономике, на каком уровне стабилизируются цены на нефть — это во многом будет определять динамику курса рубля».
«Мы видим, что цена на нефть потеряла порядка 35% за последний год, что, собственно говоря, сказалось на динамике рубля. Конечно, еще один показатель — это восстановление импорта. В прошлом году шоковое сокращение этого импорта и ценовой шок на рынке привели к тому, что очень сильно увеличился экспортный поток и профицит платежного баланса. В этом году происходит новая нормализация условий торговли. На каком уровне стабилизируется цена наших основных экспортных товаров, пока предсказывать достаточно сложно. И сегодня есть еще один параметр — количественные показатели [экспорта] — тоже вещь, которую мало удается предсказать с достаточной степенью объективности», — отметил глава «Сбера».