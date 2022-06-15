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Финансы ,  
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ЦБ рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды и бонусы

Рекомендация отказаться от выплат дивидендов и премий топ-менеджерам будет действовать до конца года. ЦБ ее выпустил для поддержания «финансовой устойчивости кредитных организаций»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центробанк рекомендовал банкам в краткосрочной и среднесрочной перспективе отказаться от выплаты дивидендов акционерам и нефиксированной части оплаты труда (премий и бонусов) топ-менеджерам. Об этом говорится в письме ЦБ, адресованном структурным подразделениям регулятора.

«В условиях структурной трансформации российской экономики Банк России рекомендует кредитным организациям воздержаться от выплаты акционерам дивидендов (распределения части прибыли между акционерами (участниками) ) и нефиксированной части оплаты труда единоличному исполнительному органу, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа, руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита», — говорится в письме.

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Рекомендация будет действовать до конца года, такое решение в ЦБ приняли «для обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций».

С конца февраля многие страны ввели или ужесточили санкции против России, замороженными оказались и активы Центробанка. В течение весны 2022 года ЦБ принимал меры по защите финансового рынка от потрясений.

Об отказе от выплаты дивидендов за 2021 года ранее заявили в нескольких российских компаниях, в частности в «Мечеле», НЛМК, «Ленте», X5 Group, «Русагро, «Московской бирже», «Распадская» и «Энел Россия» и других.

В конце апреля Центробанк оценил падение ВВП по итогам этого года в 8–10%, добавив, что падение продолжится и в следующем году, но тогда показатель составит 0–3%. Согласно подсчетам ЦБ, рост экономики России будет возможен только через два года, он может составить 2,5–3,5%. Такой тренд ЦБ связал с перебоями в производстве, снижением импорта в страну и нарушениями цепочек поставок.

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Прогнозы

В мае директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что Россия оказалась в области перемен, которые с точки зрения масштабов изменений не видела с 1990-х годов. В качестве новых для страны условий он назвал ограничения на движение капитала, а также масштабную и, вероятно, продолжительную трансформацию экономики, начавшуюся после введения санкций. Также он отметил фактор повышенной неопределенности внешних условий, которые приходится учитывать при построении прогнозов и принятии решений.

Тремасов считает, что основные структурные изменения экономики России произойдут в ближайшие год-полтора. «Санкционные ограничения запустили процесс масштабной структурной перестройки российской экономики, который может растянуться на весь трехлетний прогнозный период и даже за его пределы», — заключил он.

Ранее о том, что Россию ждет «очень сложная ситуация» в ближайшие два года, говорил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Кудрин пояснил, что экономика России переживает непростой период, ее падение по итогам 2022 года, по предварительным прогнозам, составит 8,8%, а по более консервативному сценарию — 12,4%.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Центробанк дивиденды бонус рекомендация отказ

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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