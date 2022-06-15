ЦБ рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды и бонусы
Центробанк рекомендовал банкам в краткосрочной и среднесрочной перспективе отказаться от выплаты дивидендов акционерам и нефиксированной части оплаты труда (премий и бонусов) топ-менеджерам. Об этом говорится в письме ЦБ, адресованном структурным подразделениям регулятора.
«В условиях структурной трансформации российской экономики Банк России рекомендует кредитным организациям воздержаться от выплаты акционерам дивидендов (распределения части прибыли между акционерами (участниками) ) и нефиксированной части оплаты труда единоличному исполнительному органу, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа, руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита», — говорится в письме.
Рекомендация будет действовать до конца года, такое решение в ЦБ приняли «для обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций».
С конца февраля многие страны ввели или ужесточили санкции против России, замороженными оказались и активы Центробанка. В течение весны 2022 года ЦБ принимал меры по защите финансового рынка от потрясений.
Об отказе от выплаты дивидендов за 2021 года ранее заявили в нескольких российских компаниях, в частности в «Мечеле», НЛМК, «Ленте», X5 Group, «Русагро, «Московской бирже», «Распадская» и «Энел Россия» и других.
В конце апреля Центробанк оценил падение ВВП по итогам этого года в 8–10%, добавив, что падение продолжится и в следующем году, но тогда показатель составит 0–3%. Согласно подсчетам ЦБ, рост экономики России будет возможен только через два года, он может составить 2,5–3,5%. Такой тренд ЦБ связал с перебоями в производстве, снижением импорта в страну и нарушениями цепочек поставок.
В мае директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что Россия оказалась в области перемен, которые с точки зрения масштабов изменений не видела с 1990-х годов. В качестве новых для страны условий он назвал ограничения на движение капитала, а также масштабную и, вероятно, продолжительную трансформацию экономики, начавшуюся после введения санкций. Также он отметил фактор повышенной неопределенности внешних условий, которые приходится учитывать при построении прогнозов и принятии решений.
Тремасов считает, что основные структурные изменения экономики России произойдут в ближайшие год-полтора. «Санкционные ограничения запустили процесс масштабной структурной перестройки российской экономики, который может растянуться на весь трехлетний прогнозный период и даже за его пределы», — заключил он.
Ранее о том, что Россию ждет «очень сложная ситуация» в ближайшие два года, говорил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Кудрин пояснил, что экономика России переживает непростой период, ее падение по итогам 2022 года, по предварительным прогнозам, составит 8,8%, а по более консервативному сценарию — 12,4%.