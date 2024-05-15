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Финансы ,  
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Набиуллина заявила о риске оттока инвестиций из-за изъятия акций

Прецедент изъятия акций у розничных инвесторов может привести к их уходу на зарубежные площадки, предупредила Эльвира Набиуллина. Это «никому не нужно», подчеркнула она, комментируя решение изъять акции Соликамского завода
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Решение об изъятии акций у инвесторов в Соликамский магниевый завод может привести к оттоку капитала за рубеж, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы уже говорили о том, что мы серьезно обеспокоены этой ситуацией, самым серьезным образом. Потому что защита прав инвесторов, защита добросовестных приобретателей акций через организованные торги, это краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому рынку, к фондовому рынку, и в целом доверие. Без того, чтобы это доверие инвесторов и защита прав акционеров была надежным образом защищена, конечно, ни о каком двукратном росте капитализации рынка говорить невозможно», — сказала глава ЦБ.

Ранее президент Владимир Путин поставил цель по росту фондового рынка — к 2030 году его капитализация должна составить не менее 66% ВВП, а к 2036 году — 75%.

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Цех&nbsp;Соликамского магниевого завода

«И прецедент, конечно, нас беспокоит [...], потому что это может подорвать доверие к биржевой торговле и вызвать отток капитала на зарубежные площадки. Просто будут тогда структурировать наши граждане все эти сделки в зарубежных юрисдикциях, на зарубежных площадках, неся при этом риск зарубежных юрисдикций — а он реализовался в последнее время», — добавила Набиуллина. Этот отток капитала «никому не нужен», подчеркнула она.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций у частных инвесторов Соликамского магниевого завода. Поводом для этого иска стало признание незаконной приватизации СМЗ в 1992 году. По решению суда акции могут забрать более чем у 2 тыс. человек, которым совокупно принадлежит пакет в 10,6%. Решение об изъятии акций, приобретенных именно на организованных торгах на Мосбирже, было принято в России впервые. ЦБ уже подал апелляционную жалобу на это решение, как и другие участники дела.

Набиуллина подчеркнула, что в законе и так прописаны все нормы, касающиеся защиты добросовестных приобретателей на организованных торгах. «И здесь очень важно, чтобы и правоприменительная практика была соответствующей. Сейчас дело рассматривается в судах, Центральный банк занимает активную позицию, но другие комментарии преждевременно давать», — заключила она.

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Эльвира Набиуллина Акции фондовые рынки

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Для сдачи в аренду

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