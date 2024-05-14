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Финансы ,  
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Банк России обжалует изъятие у миноритариев акций Соликамского завода

ЦБ подал апелляцию на решение об изъятии акций Соликамского магниевого завода у инвесторов, купивших бумаги на бирже. Дело «о незаконной приватизации» может подорвать доверие к рынку, заявляла ранее Эльвира Набиуллина
Один из цехов Соликамского магниевого завода (СМЗ)
Один из цехов Соликамского магниевого завода (СМЗ) (Фото: Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ»)

Банк России подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) у частных инвесторов, следует из картотеки арбитражных дел.

Апелляция была направлена регулятором 2 мая 2024 года и зарегистрирована судом 13 мая. Она пока не принята к производству. Банк России участвует в процессе в качестве третьего лица.

О каком деле идет речь

В марте 2024 года арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций у частных инвесторов Соликамского магниевого завода. Поводом для этого иска стало признание незаконной приватизации СМЗ в 1992 году. По решению суда акции могут забрать более чем у 2 тыс. человек, которым совокупно принадлежит пакет в 10,6%. Важным моментом в деле является то, что впервые было принято решение об изъятии акций, приобретенных именно на организованных торгах на Мосбирже. Ранее по решению суда в пользу государства были изъяты акции и у мажоритарных акционеров предприятия — Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова, которым в СМЗ принадлежала доля в 89,4%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиллуина говорила, что решение арбитража, затрагивающее интересы частных инвесторов-миноритариев вызывает у регулятора беспокойство. «Что касается прецедентов изъятия акций миноритарных акционеров, которые приобрели их на организованных торгах, нас, конечно, беспокоит эта ситуация. Потому что это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке», — поясняла она. Набиуллина указывала, что ЦБ будет анализировать, «что еще можно сделать и предложить».

Набиуллина заявила о беспокойстве из-за отъема акций частных инвесторов
Финансы
Эльвира Набиуллина

Кроме регулятора решение об изъятии акций у миноритариев уже оспаривает и Московская биржа, где частные инвесторы приобрели акции Соликамского магниевого завода (бумаги торговались на площадке до ноября 2022 года). Как следует из картотеки арбитражных дел, жалоба Мосбиржи была принята к производству 7 мая, заседание по ее рассмотрению назначено на 29 июля 2024 года. В рамках разбирательства биржа уже высказывалась в поддержку частных инвесторов. В направленном в суд комментарии представители площадки отмечали, что покупка акций на организованных торгах является добросовестным приобретением, а значит, бумаги не могут быть изъяты. Как отмечала прокуратура, в 1992 году приватизация СМЗ проводилась без одобрения правительства России — документы о преобразовании завода в акционерное общество не предоставлялись в Госкомимущество, а значит — держатели акций предприятия не являются добросовестными приобретателями бумаг, независимо от способа их покупки.

Решение пермского арбитража также оспаривает ряд российских брокеров — «Открытие Брокер», ITI Invest, ИК «Регион» и сами частные инвесторы, которые подпадают под изъятие. Коллективную апелляционная жалоба последних суд также принял к производству 7 мая 2024 года. Заседание по рассмотрению жалобы назначено на 29 июля.

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Прокуратура обосновала позицию по изъятию акций у частных инвесторов
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