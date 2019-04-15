«Восточный» из дела Калви отчитался о прибыли и росте безнадежных ссуд

«Восточный» по итогам 2018 года отчитался о прибыли 1,5 млрд руб. за счет удвоения доходов от розничного кредитования. Одновременно банк переоценил ряд активов, вызвавших вопросы ЦБ, нарастив невозвратные кредиты до 11 млрд руб.

Фото: Чингаев Ярослав / ТАСС

Банк «Восточный» по итогам 2018 года отчитался о прибыли в размере 1,5 млрд руб., свидетельствуют данные его отчетности по РСБУ. В 2017 году банк заработал 1,1 млрд руб.

Процентные доходы кредитной организации выросли до 38 млрд руб. против прошлогодних 34 млрд руб., а чистые доходы (за вычетом расходов) более чем удвоились — с 3,9 млрд до 9,4 млрд руб. Этот рост обеспечило розничное кредитование: чистые доходы по этому виду деятельности достигли 14,5 млрд руб. против 7 млрд руб. годом ранее. Корпоративный бизнес продолжает приносить банку убыток: в 2018 году он составил почти 6 млрд руб., увеличившись за год на 10%.

Одновременно банк сообщил об отрицательном финансовом результате работы за прошлый год в размере 2,2 млрд руб. в связи с переоценкой ценных бумаг по справедливой стоимости (минус 3,8 млрд руб.). Этот показатель не включается в раздел прибыли и убытки отчета, но учитывается в разделе «прочий совокупный доход».

В этом разделе учитываются статьи, связанные непосредственно с изменением капитала, поясняет руководитель направления банковских рейтингов рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. В частности, по его словам, у банка «Восточный» основной убыток сформирован за счет переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. Данная статья не учитывается при расчете прибыли, однако уменьшает величину капитала, подчеркнул он.

«Общий совокупный убыток банка за 2018 год в основном объясняется отрицательной переоценкой ОФЗ, возникшей из-за санкционной риторики США и Евросоюза, а также повышения ключевой ставки Банком России», — говорится в отчетности банка.​ Отрицательный результат обусловлен рыночной конъюнктурой и не является отражением увеличения кредитного риска банка, подчеркивается в документе.