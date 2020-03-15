ВТБ потребовал от «Открытие Холдинга» 13,6 млрд руб.

Соответствующий иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы. Из заявления холдинга о собственном банкротстве, поданного в феврале, следовало, что тот должен банку 13,1 млрд руб. по векселям

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Банк ВТБ подал в отношении «Открытие Холдинга» иск о взыскании 13,6 млрд руб., следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Заявление поступило в пятницу, 13 марта, оно пока не принято к производству. Суть иска не уточняется.

ВТБ принадлежит 9,99% акций холдинга.

«Открытие Холдинг» — бывший основной владелец банка «Открытие». Летом 2017 года ЦБ забрал банк на санацию. Банк России получил 99% акций кредитной организации в августе 2017 года. В начале июля 2019 года Центробанк объявил о завершении санации.

Вместе с «Открытием» ЦБ забрал на санацию «Росгосстрах» и ряд других активов холдинга. Затем холдинг передал государству более 100 млрд руб. для расплаты по обязательствам, но этого не хватило, и ЦБ подал иск на 289 млрд руб. к совладельцу холдинга Вадиму Беляеву (ему принадлежит 28,6% «Открытие Холдинга» напрямую, еще 12,89% через кипрскую Atesolia и 6% через Metriliano), который сейчас находится за границей, самой компании и ее бывшему менеджменту.