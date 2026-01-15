Два банка решили приостановить выдачу семейной ипотеки

С 1 февраля в России вступают в силу новые правила выдачи семейной ипотеки. Теперь ее по ставке 6% можно будет получить только одну на всю семью. Ранее каждый из супругов мог оформить собственную льготную ипотеку

Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Т-банк и Россельхозбанк решили приостановить выдачу семейной ипотеки незадолго до того, как вступают в силу изменения правил ее оформления.

В Т-банке рассказали РБК, что планируют приостановить выдачу семейной ипотеки на 1–1,5 недели. «Приостановление связано с подготовкой к переходу на новые правила семейной ипотеки с 1 февраля», — отметил руководитель управлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» банка Иван Сафонов.

Сотрудник колл-центра Россельхозбанка сообщил корреспонденту РБК, что с 30 декабря 2025 года кредитная организация временно не принимает заявки на семейную ипотеку. Он затруднился ответить, когда банк может возобновить прием заявок.

В «Сбере», «Дом.РФ», Совкомбанке и Абсолют Банке РБК сообщили, что пока не планируют приостанавливать выдачи семейной ипотеки. В Альфа-банке рассказали, что пока не планируют приостанавливать выдачу семейной ипотеки, но следят «за ситуацией на рынке».

Представитель ВТБ сказал РБК, что банк продолжает «работать по семейной программе без изменений». «Мы подтверждаем повышенную активность заемщиков по семейной ипотеке, что связано с потенциальными изменениями ее условий. В декабре объем сделок по ней вырос в ВТБ примерно на 30% к декабрю 2024 года. В январе тенденция по росту выдач продолжилась», — добавил он.

«Мы продолжаем работать по программе семейной ипотеки, но были вынуждены увеличить первоначальный взнос», — сказал РБК представитель «Уралсиба».

В Минфине указали, что никаких ограничений для банков в выдаче кредитов по семейной ипотеке нет, льготная программа продолжает действовать. «Крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях. Отдельные банки могут перенастраивать операционные процессы какое-то время. Данную информацию следует уточнять в самих кредитных организациях», — объяснили в ведомстве.

В прошлом году Минфин решил скорректировать правила выдачи ипотеки с господдержкой, в том числе семейной ипотеки. Изменения вступают в силу с 1 февраля 2026 года.

На семью разрешат оформить лишь одну льготную ипотеку. Созаемщиками в обязательном порядке должны будут выступать оба взрослых члена семьи. Ранее каждый из супругов мог оформить собственную льготную ипотеку.

В то же время, если семейного дохода для одобрения льготного ипотечного кредита окажется недостаточно, по-прежнему можно будет привлекать третьих лиц в качестве заемщиков, отмечали в Минфине.

Правило «одна льготная ипотека в одни руки» было введено для всех льготных ипотечных программ еще в декабре 2023 года. Однако тогда речь шла именно о единственном получателе льготного кредита. С 1 февраля 2026 года как «одни руки» будут рассматривать всю семью в целом.