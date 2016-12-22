Минэкономрзавития нашло куратора туристической отрасли

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителем министра экономического развития Сергея Галкина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства (pdf).

На сайте Минэкономразвития отмечается, что Галкин будет курировать проектную деятельность, в частности, развитие рынков внутреннего и въездного туризма. Помимо этого он будет заниматься организационным обеспечением деятельности Минэкономразвития и его главы.

Сергей Галкин родился 2 января 1984 года. В 2005 году он окончил Финансовую академию при правительстве, после чего занимался аналитикой в крупных консалтинговых компаниях, в частности был аналитиком в «ВТБ Капитале». В 2017 году Галкин стал советником министра экономического развития, а затем возглавил Департамент организационного обеспечения и коммуникаций.

В конце октября еще одним заместителем министра экономического развития стал Тимур Максимов. Ему поручили курировать ряд вопросов внешнеэкономической деятельности.

Согласно закону, у главы Минэкономразвития Максима Орешкина может быть 12 заместителей, таким образом Сергей Галкин стал одиннадцатым.