Глава Центробанка оценила влияние ослабленного рубля на инфляцию

Банк России подсчитал, какой вклад в рост инфляции внесло ослабление курса рубля в 2018 году. Ранее сегодня ЦБ сообщил об «упреждающем» повышении ключевой ставки, этот шаг должен помочь снизить инфляционные риски

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ослабление рубля увеличило инфляцию в России в 2018 году менее чем на один процентный пункт в годовом выражении, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«По нашей оценке, такой эффект в годовом выражении составил 0,9 п.п.», — сообщила она.

Ранее сегодня ЦБ второй раз за год повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,75%. В Банке России пояснили, что повышение ставки «носит упреждающий характер» и своей целью ставит ограничение инфляционных рисков, которые все еще высоки. ЦБ также решил возобновить закупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила в начале января 2019 года. Закупки были приостановлены в конце августа из-за угрозы новых американских санкций.

Центробанк рассчитывает, что принятое решение позволит не менять прогноз годовой инфляции, установленный на 2019 год в 5–5,5% и выйти на целевой показатель в 4% в 2020 году. Инфляционные риски будут особенно высоки в первом полугодии 2019 года — это станет результатом повышения НДС и ослабления рубля в уходящем году, отмечал ранее регулятор.

В сентябре ЦБ уже повышал ключевую ставку, тогда она также выросла на 0,25 п.п., с 7,25 до 7,5%.

Резкое ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро произошло в августе на фоне обещания Госдепа США ввести санкции против России в связи с «делом Скрипалей» — Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ и его дочери химическим веществом «Новичок».

Кроме того, в августе был также опубликован отдельный законопроект сената США о санкциях против России.

Все это спровоцировало массовый выход иностранных инвесторов из российских финансовых инструментов и турбулентность на финансовом рынке. После решения ЦБ повысить ставки рубль укрепился.