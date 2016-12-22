Альфа-банк назвал слухи о своей продаже попыткой компрометации акционеров

Появившаяся в СМИ информация о том, что Альфа-банк ведет переговоры о продаже своих активов в России, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

«Данная информация не имеет никакого отношения к действительности. Мы категорически опровергаем эти слухи и факт переговоров. Никакие обсуждения с участниками рынка не велись и не ведутся», — подчеркнули в пресс-службе.

В банке отметили, что он и его «дочки» на протяжении всей своей истории демонстрируют положительную динамику по ключевым показателям финансовой деятельности и основным направлениям бизнеса.

«Мы рассматриваем появление данных слухов как попытку компрометации акционеров и руководства банка. Мы не собирались и не собираемся продавать Альфа-банк», — отмечается в сообщении.

5 декабря портал Business New Europe сообщал о возможной продаже Альфа-банка. Позднее Financial Times со ссылкой на семь источников, осведомленных об этих переговорах, написала, что бенефициар Альфа-банка Михаил Фридман говорил с конкурентами о возможной продаже кредитной организации.

По версии газеты, Фридман намеревался продать банк за $7–8 млрд. Однако прогресса в переговорах не было. Потенциальными покупателями Альфа-банка FT назвала ВТБ и UniCredit.