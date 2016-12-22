Набиуллина посоветовала не бояться небольшого повышения ключевой ставки

Глава Банка России допустила, что в будущем ключевая ставка может немного повыситься. По ее словам, условия для снижения ставки появятся только в конце 2019 года

Эльвира Набиуллина (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

​Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме призвала не бояться таких шагов денежно-кредитной политики, как возможное небольшое повышение ключевой ставки, поскольку «в будущем снижается вероятность ее значительного повышения», передает ТАСС.

«Мы живем в условиях серьезного внешнего давления, наша задача — не дать этому давлению сдерживать экономическое развитие страны», — заявила она.

По словам руководителя регулятора, оперативная реакция ЦБ ограничит рост инфляционных рисков на будущее и создаст условия для смягчения денежно-кредитной политики в конце 2019–2020 годов.

«Как бы парадоксально это ни звучало, но более оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем», — подчеркнула Набиуллина.

В конце октября Банк России принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 7,5%, отметив, что ситуация на рынке стабилизировалась. Это решение было ожидаемым для рынка. Следующее рассмотрение вопроса о ключевой ставке запланировано на 14 декабря.

В этом году регулятор дважды понижал ключевую ставку по 0,25 процентного пункта, это происходило в феврале (до 7,5%) и в марте (до 7,25%). На заседании 14 сентября впервые с конца 2014 года Центробанк поднял ставку до 7,5%. Решение было принято на фоне вызванной санкционными рисками волатильности на валютном и долговом рынках и стало неожиданностью, поскольку его не прогнозировал почти никто из аналитиков. После этого ряд банков, например, Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк, подняли свои ставки по депозитам, кредитам и ипотеке.