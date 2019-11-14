СМИ узнали об аресте активов Абызова в Сингапуре

Но данным The Bell, добиться ареста зарубежных активов бывшего министра открытого правительства удалось Альфа-банку. Среди арестованных активов — несколько компаний, недвижимость, криптовалюты

Михаил Абызов (Фото: EPA / ТАСС)

О том, что Альфа-банк смог добиться судебного ареста нескольких активов бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова в Сингапуре, изданию The Bell сообщили несколько человек, знакомых с экс-министром. Банк выступал кредитором принадлежавшей Абызову компании Е4 и теперь добивается взыскания долгов.

По данным собеседников The Bell, общий долг Е4 перед Альфа-банком составляет около 10 млрд руб. Сумму арестованных активов в Сингапуре собеседники издания не называют, но указывают, что речь идет о недвижимости, криптовалютах и компании, которая судилась от лица Абызова с Виктором Вексельбергом. Абызов и Вексельберг с 2013 года судятся из-за акций «КЭС Холдинга» (теперь — «Т Плюс», контролируется «Реновой» Виктора Вексельберга).

«Проверяем эту информацию. Пока подтвердить не готовы», — заявил РБК представитель Абызова. «Допускаем, что некоторые недоброжелатели могут дополнительно нагнетать обстановку вокруг Михаила Абызова и проявлять свой экономический интерес к нему, пользуясь ситуацией, в которой он оказался», — добавил он. Пресс-служба Альфа-банка отказалась от комментариев.

В декабре 2018 года Альфа-банк подал иск Абызову и еще ряду лиц, причастных к деятельности связанной с ним компании Е4. «Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов», — комментировали тогда в пресс-службе банка. Позднее похожие иски подали «Т Плюс» и Redeliaco Holdings, конкурсный кредитор Е4. Общие требования всех истцов были оценены в сумму около 34 млрд руб.