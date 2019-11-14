СМИ узнали об аресте активов Абызова в Сингапуре

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 64,21 (+0,01) Quote, 12:27
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 70,68 (0) Quote, 12:27
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:07 Однокурсники исключили травлю открывшего стрельбу в колледже студента Общество, 19:05 Алексей Васильчук — о фудмолле «Депо.Москва» и как удержаться на плаву РБК Стиль и Henderson, 18:57 Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 Политика, 18:51 Фигуристка Трусова заявила о желании соревноваться с мужчинами Спорт, 18:47 Сооснователь Refformat — о том, как стоматология становится доступнее Стиль, 18:31 6 подводных камней в бизнесе с Китаем РБК и Открытие, 18:29 СК заявил о задержании напавшего с ножом на детской площадке мужчины Общество, 18:24 Аналитик: вскоре цена Bitcoin достигнет $12 000 Крипто, 18:20 Мединский сравнил убившего девушку бывшего доцента СПбГУ с Джокером Общество, 18:12 Друг Армена Джигарханяна ответил на сообщения о госпитализации режиссера Общество, 18:07 Комиссия Госдумы нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах Политика, 18:02 Отложить смартфон и обнаружить: жизнь вокруг ярче любого экрана РБК и Mercedes-Benz, 17:59 Захарова назвала «подгонкой материалов» публикацию новых данных по MH17 Политика, 17:59
Финансы ,  
0 
СМИ узнали об аресте активов Абызова в Сингапуре
Но данным The Bell, добиться ареста зарубежных активов бывшего министра открытого правительства удалось Альфа-банку. Среди арестованных активов — несколько компаний, недвижимость, криптовалюты
Михаил Абызов (Фото: EPA / ТАСС)

О том, что Альфа-банк смог добиться судебного ареста нескольких активов бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова в Сингапуре, изданию The Bell сообщили несколько человек, знакомых с экс-министром. Банк выступал кредитором принадлежавшей Абызову компании Е4 и теперь добивается взыскания долгов.

По данным собеседников The Bell, общий долг Е4 перед Альфа-банком составляет около 10 млрд руб. Сумму арестованных активов в Сингапуре собеседники издания не называют, но указывают, что речь идет о недвижимости, криптовалютах и компании, которая судилась от лица Абызова с Виктором Вексельбергом. Абызов и Вексельберг с 2013 года судятся из-за акций «КЭС Холдинга» (теперь — «Т Плюс», контролируется «Реновой» Виктора Вексельберга).

«Проверяем эту информацию. Пока подтвердить не готовы», — заявил РБК представитель Абызова. «Допускаем, что некоторые недоброжелатели могут дополнительно нагнетать обстановку вокруг Михаила Абызова и проявлять свой экономический интерес к нему, пользуясь ситуацией, в которой он оказался», — добавил он. Пресс-служба Альфа-банка отказалась от комментариев.

Политика
Министр-аниматор: как Михаил Абызов попал в правительство и в СИЗО

В декабре 2018 года Альфа-банк подал иск Абызову и еще ряду лиц, причастных к деятельности связанной с ним компании Е4. «Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов», — комментировали тогда в пресс-службе банка. Позднее похожие иски подали «Т Плюс» и Redeliaco Holdings, конкурсный кредитор Е4. Общие требования всех истцов были оценены в сумму около 34 млрд руб.

Общество
Адвокат раскрыл фабулу нового дела против Абызова

Представители Альфа-банка и Абызова от комментариев отказались, получить ответ от представителей Вексельберга The Bell не удалось.

Абызов с марта 2019 года находится под арестом по обвинению в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, и создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фотогалерея 
Абызов и другие фигуранты уголовного дела в суде. Фоторепортаж

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Маргарита Алехина, Павел Казарновский
Теги: Михаил Абызов, Сингапур, арест активов
Материалы по теме
Абызову продлили арест до 25 января
Общество
Абызов заявил об отъезде сына в США из-за угрозы изъятия органами опеки
Общество
Министр-аниматор: как Михаил Абызов попал в правительство и в СИЗО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter