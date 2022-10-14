«Известия» узнали о планах подключить Армению и Казахстан к системе ЦБ
Система быстрых платежей (СБП) Банка России прорабатывает возможность трансграничных переводов в Армению и Казахстан, с этими странами начались переговоры, сообщают «Известия» со ссылкой на источники на платежном рынке.
Со слов одного из собеседников, банки тестируют взаимодействие с Национальной системой платежных карт (НСПК), а та — с заграничными системами. Другой источник сообщил, что прорабатываются варианты перечислений и в другие страны ЕАЭС (в союз также входят Белоруссия и Киргизия).
В ЦБ сообщили газете, что в конце года намерены запустить пилотный проект по трансграничным переводам через СБП. В первую очередь, по словам источников, протестируют переводы в Белоруссию. Как ранее говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, их планировалось запустить еще в середине года.
НСПК вместе с ЦБ и несколькими банками продолжают работать над запуском трансграничных переводов, сообщили газете в клиринговом центре СБП. Участие в пилотном проекте подтвердили в ВТБ, Промсвязьбанке, «Синаре» и Новикомбанке. В июле провайдером для переводов за рубеж через систему ЦБ стал Тинькофф Банк.
СБП была запущена в начале 2019 года. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона между счетами разных банков. Как сообщал РБК представитель ЦБ, с технологической и правовой сторон трансграничный функционал в СБП реализован с минувшего апреля. Трансграничные переводы проходят внутри Системы быстрых платежей, в них не участвуют платежная система SWIFT и ее российский аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
Трудности с проведением трансграничных переводов у клиентов российских банков возникли после введения масштабных санкций из-за военной операции на Украине. Им стали недоступны переводы через международные платежные системы Visa и Mastercard, проводить валютные международные переводы не могут банки, попавшие под блокирующие санкции США. Некоторые кредитные организации отключены от SWIFT, которая участвует в таких расчетах. После того как США пригрозили ограничениями за сотрудничество с российской платежной системой «Мир», от нее начали отказываться иностранные банки.
По данным МВД Казахстана по состоянию на начало октября, с момента объявления в России частичной мобилизации в республику въехали более 200 тыс. россиян, а выехали 147 тыс. Власти Армении пока не предоставили таких данных.