Иностранные акции уступили «Газпрому» и Сбербанку в инвестициях россиян

Непрофессиональные инвесторы, которых ЦБ хочет обезопасить от рискованных вложений, и так сосредоточены на безопасных, по мнению регулятора, активах, следует из данных крупнейших брокеров, которые изучил РБК

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

РБК изучил, в какие ценные бумаги предпочитают вкладывать деньги частные инвесторы с суммой на брокерском счете до 1,4 млн руб. Таких инвесторов подавляющее большинство, их долю среди клиентов брокеров специалисты Тинькофф Банка оценивали в 80%. Бумаг, которые ЦБ считает излишне рискованными для россиян, в топ-25 их вложений оказалось всего несколько. Регулятор, который хочет усложнить доступ к активам зарубежных компаний, может исходить из политических соображений, говорят эксперты.

Данные о вложениях россиян РБК предоставили четыре брокера, входящих, по оценке Московской биржи, в топ-7 крупнейших по привлечению частных инвесторов в 2019 году: ФГ «БКС», «Финам», Альфа-банк и «Открытие Брокер». В подборке учитывались ценные бумаги, в которые вложен хотя бы 1% денег клиентов со счетом до 1,4 млн руб. Брокеры Сбербанка, ВТБ и Тинькофф Банка информацию не раскрыли.

Запретные акции Согласно последней версии поправок, которые ЦБ обсуждал с рынком, инвесторы с накоплениями меньше 1,4 млн руб. («особо защищаемые») потеряют доступ к иностранным ценным бумагам без листинга в России. ЦБ не раз подчеркивал, что хочет таким образом обезопасить россиян от рискованных инвестиций, но брокеры законопроект критиковали. По оценке Тинькофф Банка, 80% клиентов брокеров попадают под «особо защищаемую» категорию. В случае принятия ограничений они лишатся 75% доступных им сейчас инструментов. В итоге ЦБ выразил готовность пойти на уступки. 11 октября первый зампред регулятора Сергей Швецов заявил, что ЦБ может отказаться от «особо защищаемой» категории инвесторов, а сохранить, как и сейчас, лишь две — неквалифицированных и квалифицированных, повысив порог для перехода из одной в другую с 6 млн до 10 млн руб. Если неквалифицированный инвестор хочет купить инструмент, доступ к которому для него ограничен, ему придется пройти тест на знание его специфики, но в случае неудачи он получит право «последнего слова», после которого сможет купить то, что хочет, однако его лот будет ограничен 50 тыс. руб., разъяснил Швецов. Непрофессионалам сохранят доступ к иностранным ценным бумагам, но только входящим в международно признанные индексы, подчеркнул он.

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