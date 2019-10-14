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Иностранные акции уступили «Газпрому» и Сбербанку в инвестициях россиян
Непрофессиональные инвесторы, которых ЦБ хочет обезопасить от рискованных вложений, и так сосредоточены на безопасных, по мнению регулятора, активах, следует из данных крупнейших брокеров, которые изучил РБК
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

РБК изучил, в какие ценные бумаги предпочитают вкладывать деньги частные инвесторы с суммой на брокерском счете до 1,4 млн руб. Таких инвесторов подавляющее большинство, их долю среди клиентов брокеров специалисты Тинькофф Банка оценивали в 80%. Бумаг, которые ЦБ считает излишне рискованными для россиян, в топ-25 их вложений оказалось всего несколько. Регулятор, который хочет усложнить доступ к активам зарубежных компаний, может исходить из политических соображений, говорят эксперты.

Данные о вложениях россиян РБК предоставили четыре брокера, входящих, по оценке Московской биржи, в топ-7 крупнейших по привлечению частных инвесторов в 2019 году: ФГ «БКС», «Финам», Альфа-банк и «Открытие Брокер». В подборке учитывались ценные бумаги, в которые вложен хотя бы 1% денег клиентов со счетом до 1,4 млн руб. Брокеры Сбербанка, ВТБ и Тинькофф Банка информацию не раскрыли.

Запретные акции

Согласно последней версии поправок, которые ЦБ обсуждал с рынком, инвесторы с накоплениями меньше 1,4 млн руб. («особо защищаемые») потеряют доступ к иностранным ценным бумагам без листинга в России. ЦБ не раз подчеркивал, что хочет таким образом обезопасить россиян от рискованных инвестиций, но брокеры законопроект критиковали. По оценке Тинькофф Банка, 80% клиентов брокеров попадают под «особо защищаемую» категорию. В случае принятия ограничений они лишатся 75% доступных им сейчас инструментов.

В итоге ЦБ выразил готовность пойти на уступки. 11 октября первый зампред регулятора Сергей Швецов заявил, что ЦБ может отказаться от «особо защищаемой» категории инвесторов, а сохранить, как и сейчас, лишь две — неквалифицированных и квалифицированных, повысив порог для перехода из одной в другую с 6 млн до 10 млн руб. Если неквалифицированный инвестор хочет купить инструмент, доступ к которому для него ограничен, ему придется пройти тест на знание его специфики, но в случае неудачи он получит право «последнего слова», после которого сможет купить то, что хочет, однако его лот будет ограничен 50 тыс. руб., разъяснил Швецов. Непрофессионалам сохранят доступ к иностранным ценным бумагам, но только входящим в международно признанные индексы, подчеркнул он.

Россияне инвестируют в российское

  • Наиболее широко представлены в портфелях инвесторов, которые могли бы попасть в «особо защищаемую категорию», российские госбумаги: различные выпуски облигаций федерального займа, а также суверенные долларовые евробонды «Россия-28» в сумме составляют от 10% и более вложений.
  • В основной состав вложений таких инвесторов входят также российские «голубые фишки»: топ-25 активов по сумме вложений у любого брокера более чем наполовину (вплоть до 78%) представлен лишь облигациями Минфина и акциями нескольких компаний из индекса Московской биржи — Сбербанка, ВТБ, «Газпрома», «Сургутнефтегаза», ЛУКОЙЛа, «Магнита», «Северстали» и другими.
  • Помимо суверенных евробондов в портфелях особо защищаемых «неквалов» могут быть представлены еврооблигации ВТБ, «Газпрома» и «Роснефти».
  • Самая популярная иностранная ценная бумага лишь условно может называться иностранной — это обыкновенные акции «Яндекса», в которые вложено до 2% их денег и которые входят в топ-25 вложений клиентов всех брокеров.
  • Настоящих иностранных эмитентов среди крупнейших вложений оказалось немного, причем лишь у двух брокеров из четырех доля акций той или иной компании превышает 1% портфеля: это Apple, Amazon, Facebook и Mastercard. Другие компании, например Visa, Global Payments, PayPal, набирают меньше процента вложений. В топ-25 активов также встречается иностранный биржевой инвестиционный фонд FinEx MSCI акций ИТ-сектора США от российской компании Finex Funds.

Волатильность российских «голубых фишек» может заметно превышать волатильность иностранных акций, и считать последние более рискованными некорректно, отмечает руководитель департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова.

Оценивать риски для инвесторов с учетом такой фактуры реальных вложений можно скорее в политической плоскости, рассуждает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов: «Для регулятора, судя по всему, некомфортна ситуация, когда неограниченное число розничных инвесторов имеют доступ к иностранным ценным бумагам и опосредованно уязвимы к воздействию санкций, если этот доступ решат ограничить извне и их активы зависнут».

Подробнее о том, во что вкладываются российские розничные инвесторы, читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Татьяна Ломская
Теги: Брокеры, инвестиции, ЦБ
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