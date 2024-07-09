Путин повысил оклады за чин у госслужащих

Президент России Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у государственных служащих. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В частности, размер оклада у чрезвычайного и полномочного посла увеличится до 33,1 тыс. руб. Такую же прибавку за чин назначили действительным государственным советникам юстиции I класса. В предыдущей версии указа оклад за чин послам и госсоветникам составлял 30,1 тыс. руб.

Торговые представители России получат надбавку в размере 29,3 тыс. руб. Оклад у дипломатов, атташе и юристов III класса составит 9,8 тыс. руб. вместо прежних 8,9 тыс. руб.

Наиболее низкое жалование — у секретарей государственной гражданской службы III класса, их оклад будет составлять 6,7 тыс. руб. Ранее он составлял 6,1 тыс. руб.

В сентябре 2023 года Путин проиндексировал заработную плату отдельных категорий госслужащих на 5,5%. Среди тех, на кого распространялась мера, были указаны в том числе президент и премьер-министр, зампредседателя Совета безопасности, руководители министерств, ведомств и другие федеральные чиновники. Отдельными указами президент увеличил зарплаты генеральному прокурору и главе СК.