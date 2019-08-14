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Финансы ,  
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Путин попросил Костина не доводить заемщиков до экстремального состояния
Глава ВТБ на встрече с президентом России заявил, что «точка кипения» в потребительском кредитовании еще не достигнута, но наиболее проблемным клиентам деньги уже не выдают

Президент России Владимир Путин рассчитывает на дальнейшее удешевление ипотечных кредитов на фоне снижения инфляции и считает необходимым контролировать ситуацию с выдачей потребительских кредитов. Об этом глава государства заявил на встрече с президентом — председателем правления ВТБ Андреем Костиным.

«Мы все-таки считаем, что «точка кипения» еще не достигнута в этом вопросе», — сказал Костин, отвечая на вопрос Путина о наличии проблемных точек в сфере потребительского кредитования. В то же время глава ВТБ отметил, что в банке прислушиваются к заявлениям ЦБ и правительства, уже усилили контроль за выдачей кредитов и не выдают их «наиболее проблемным заемщикам».

Путин рекомендовал эту работу продолжать, чтобы «людей не доводить до какого-то экстремального состояния, чтобы не ставить в сложное положение граждан».

«Конечно. Мы стараемся. Мы и я лично рассматриваем заявки от людей и по ипотеке, мы и прощаем иногда, и рассрочки делаем, конечно, особенно многодетные семьи. Конечно, прежде всего банки должны быть с человеческим лицом», — отреагировал Костин.

Экономика
Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял о рисках, связанных с перегревом в сфере потребкредитования и даже говорил, что при текущем темпе роста потребительского кредитования Россия в 2021 году может столкнуться с рецессией в экономике.

«В 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем», — предупреждал министр.

Об угрозе перегрева, последствия которого могут оказаться аналогичными событиям 2014 года, предупреждали и аналитики Fitch. «Мы считаем это высокорисковым подходом, который может привести к перегреву, сходному с ситуацией 2013–2014 годов, когда потери по розничным кредитам резко увеличились, оказав давление на прибыльность банков и обусловив снижение капитала у некоторых розничных банков», — говорилось в отчете рейтингового агентства.

«Мы знаем, что в 2014 году была осечка. Конечно, никто не хочет повторения этого. Поэтому, думаю, банки на это реагируют. Думаю, что надо продолжать эту работу, но с уже более четким пониманием рисков и, конечно, с теми ограничителями, которые существуют на наиболее рискованные кредиты, которые есть», — заявил в среду на встрече с Путиным глава ВТБ.

В 2018 году задолженность россиян по розничным кредитам выросла на 22,8%, до 14,9 трлн руб. (прирост на 2,6% ВВП). Она достигла более 14% ВВП по итогам года.

«Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Они берут кредиты, чтобы поддерживать уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов. Это экономическая проблема», — заявила в июне 2019 года на Петербургском экономическом форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Автор: Евгений Калюков
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Fitch предупредил об угрозе перегрева в банковском секторе России
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Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году
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