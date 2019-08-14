Путин попросил Костина не доводить заемщиков до экстремального состояния

Глава ВТБ на встрече с президентом России заявил, что «точка кипения» в потребительском кредитовании еще не достигнута, но наиболее проблемным клиентам деньги уже не выдают

Президент России Владимир Путин рассчитывает на дальнейшее удешевление ипотечных кредитов на фоне снижения инфляции и считает необходимым контролировать ситуацию с выдачей потребительских кредитов. Об этом глава государства заявил на встрече с президентом — председателем правления ВТБ Андреем Костиным.

«Мы все-таки считаем, что «точка кипения» еще не достигнута в этом вопросе», — сказал Костин, отвечая на вопрос Путина о наличии проблемных точек в сфере потребительского кредитования. В то же время глава ВТБ отметил, что в банке прислушиваются к заявлениям ЦБ и правительства, уже усилили контроль за выдачей кредитов и не выдают их «наиболее проблемным заемщикам».

Путин рекомендовал эту работу продолжать, чтобы «людей не доводить до какого-то экстремального состояния, чтобы не ставить в сложное положение граждан».

«Конечно. Мы стараемся. Мы и я лично рассматриваем заявки от людей и по ипотеке, мы и прощаем иногда, и рассрочки делаем, конечно, особенно многодетные семьи. Конечно, прежде всего банки должны быть с человеческим лицом», — отреагировал Костин.