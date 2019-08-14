Сбербанк сообщил, на что россияне тратят потребительские кредиты

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,31 +0,38 EUR Бирж. 73,01 +0,47 Brent 60,29 -1,15% USD Нал. 65,67 64,86 EUR Нал. 73,48 72,58 USD ЦБ 65,20 -0,40 EUR ЦБ 72,90 -0,51 EUR/USD 1,1184 +0,0012 BTC/USD Бирж. 10 540,00 -362,00 IMOEX 2 661,56 -0,69% RTSI 1 283,79 -1,08% DJIA 26 279,91 +1,44% Nasdaq 8 016,36 +1,95%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Золото $1 600 (+5,72%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
CenturyLink $13 (+12,26%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
General Motors $68 (+71,85%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Netflix $440 (+41,3%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Золото $1 600 (+5,72%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
CenturyLink $13 (+12,26%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
General Motors $68 (+71,85%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Netflix $440 (+41,3%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 65,2 (-0,4) Quote, 12:19
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 72,9 (-0,51) Quote, 12:19
Молочная отрасль: до и после продовольственного эмбарго Pro, 13:58 Песков отказался считать введение короткой рабочей недели вопросом Кремля Общество, 13:55 В Кремле назвали сроки и темы визита Путина в Финляндию Политика, 13:54 На «Матч ТВ» допустили иски к «Порту» за срыв показа игры с «Краснодаром» Спорт, 13:52 Песков заявил о преждевременности выводов о падении интереса к выборам Политика, 13:51 МИД Китая потребовал от США не вмешиваться в дела страны из-за Гонконга Политика, 13:39 При столкновении трех автомобилей в Ленинградской области погибла женщина Общество, 13:30 Сбербанк сообщил, на что россияне тратят потребительские кредиты Финансы, 13:16 Как меняется мужской костюм Стиль, 13:15 Депутат обратился в СК после публикации данных оппозиционеров в Telegram Общество, 13:15 Экс-жена Аркадия Ротенберга решила зарегистрировать бренд «Ротенберг» Бизнес, 13:12 СК опубликовал видео с места жесткой посадки вертолета на Камчатке Общество, 13:08 Кибербезопасность: что мешает росту интернета вещей Pro, 13:05 США решили помочь украинским режиссерам бороться с российским влиянием Политика, 12:58
Финансы ,  
0 
Сбербанк сообщил, на что россияне тратят потребительские кредиты
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, но опасаться закредитованности населения не стоит, поскольку, судя по статистике, большинство заемщиков погашают кредиты раньше срока

Россияне берут потребительные кредиты не для того, чтобы «свести концы с концами», заявления о том, что население страны закредитовано, не могут подтвердиться из-за высокого уровня досрочных погашений. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка, которые провели анализ данных самой кредитной организации, Центробанка, Росстата и кредитных бюро. РБК ознакомился с результатами исследования.

Судя по исследованию, почти 40% заемщиков обналичивают кредитные средства. «К сожалению, значительная часть потребительских кредитов расходуется наличными (они активно используются даже при погашении кредитов других банков, доля переводов с таким назначением платежа минимальна)», — заметили авторы исследования.

Тем не менее, добавили они, примерно по четверти всех выданных Сбербанком в 2018 и 2019 годах кредитов, на которые пришлось около 15% объема кредитования, можно проследить направление использования средств ввиду значительной доли безналичных расходов.

Около половины всех проанализированных экспертами кредитов были связаны с ремонтами (22% «видимой» части расходов) или покупкой товаров длительного спроса (электроника, бытовая техника, мебель, одежда — в общей сложности 18% «видимых» расходов). Вторые по популярности кредитные траты связаны с расходами на автомобили, но не с покупкой машины, а ее ремонтом, покупкой запчастей и прочими статьями. На третьем месте — туризм и отдых (7%), а также переводы (8%).

В правительстве неоднократно поднимали вопрос о закредитованности населения страны, однако причин опасаться роста средней суммы кредита аналитики Сбербанка не нашли. Они зафиксировали существенный рост уровня досрочного погашения кредитов в последние два года: средний платеж по ипотеке в Сбербанке в четыре раза превышает плановый платеж, а по потребительским кредитам — в 2,3 раза. Кредит на 15 лет в среднем гасят за семь лет, трехлетние потребкредиты — за два года.

В правительстве есть две точки зрения на проблему закредитованности населения. Центробанк обеспокоен двузначным ростом потребительского кредитования в стране и последовательно с ним борется. В этом году регулятор уже повышал надбавки к риск-весам для банков при выдаче потребкредитов, а с 1 октября готовится вводить в регулирование показатель долговой нагрузки заемщика, который ухудшит банкам условия для кредитования клиентов с большой долговой нагрузкой.

Не согласно с Центробанком Минэкономразвития. Его глава Максим Орешкин считает, что текущие темпы роста потребкредитов могут привести к образованию пузыря и даже к рецессии в 2021 году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, считает, что риска образования пузыря нет.

Автор: Анна Трунина
Теги: Сбербанк, Кредиты
Материалы по теме
Fitch оценило влияние санкций на кредитный рейтинг России
Экономика
Задорнов назвал далеким от реальности спор Орешкина с ЦБ о кредитах
Финансы
Роспотребнадзор назвал самые опасные для заемщика параметры кредита
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter