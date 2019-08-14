Сбербанк сообщил, на что россияне тратят потребительские кредиты

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, но опасаться закредитованности населения не стоит, поскольку, судя по статистике, большинство заемщиков погашают кредиты раньше срока

Россияне берут потребительные кредиты не для того, чтобы «свести концы с концами», заявления о том, что население страны закредитовано, не могут подтвердиться из-за высокого уровня досрочных погашений. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка, которые провели анализ данных самой кредитной организации, Центробанка, Росстата и кредитных бюро. РБК ознакомился с результатами исследования.

Судя по исследованию, почти 40% заемщиков обналичивают кредитные средства. «К сожалению, значительная часть потребительских кредитов расходуется наличными (они активно используются даже при погашении кредитов других банков, доля переводов с таким назначением платежа минимальна)», — заметили авторы исследования.

Тем не менее, добавили они, примерно по четверти всех выданных Сбербанком в 2018 и 2019 годах кредитов, на которые пришлось около 15% объема кредитования, можно проследить направление использования средств ввиду значительной доли безналичных расходов.

Около половины всех проанализированных экспертами кредитов были связаны с ремонтами (22% «видимой» части расходов) или покупкой товаров длительного спроса (электроника, бытовая техника, мебель, одежда — в общей сложности 18% «видимых» расходов). Вторые по популярности кредитные траты связаны с расходами на автомобили, но не с покупкой машины, а ее ремонтом, покупкой запчастей и прочими статьями. На третьем месте — туризм и отдых (7%), а также переводы (8%).

В правительстве неоднократно поднимали вопрос о закредитованности населения страны, однако причин опасаться роста средней суммы кредита аналитики Сбербанка не нашли. Они зафиксировали существенный рост уровня досрочного погашения кредитов в последние два года: средний платеж по ипотеке в Сбербанке в четыре раза превышает плановый платеж, а по потребительским кредитам — в 2,3 раза. Кредит на 15 лет в среднем гасят за семь лет, трехлетние потребкредиты — за два года.