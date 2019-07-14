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Visa уведомила банки о льготных тарифах при покупке автомобилей и квартир
Visa с 1 октября снизит комиссии при оплате автомобилей, недвижимости и покупок в школах, больницах и аптеках с помощью карт. Автодилеры рады послаблениям, но риелторы не ожидают заметных результатов
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Международная платежная система Visa уведомила банки о том, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке. Получение уведомления подтвердили представители ВТБ, Альфа-банка и «ФК Открытие».

Ретейлеры уже не первый год добиваются снижения тарифов. Льготный интерчейндж (часть торговой уступки, которую устанавливает платежная система и которую получает банк, выпускающий карты) для пяти категорий товаров Visa разработала в марте 2019 года.

Какие тарифы установила Visa

В настоящее время средний размер межбанковской комиссии по этим категориям составляет 1,99%, сказал один из собеседников РБК. Visa установит их на следующих уровнях:

  • 0,8%, но не более 10 тыс. руб. с одной покупки для автомобилей и недвижимости. Таким образом, при цене машины или квартиры свыше 1,25 млн руб. комиссия при безналичной оплате будет меньше 0,8%;
  • 1,3% — для аптек. Хотя еще в марте Visa предлагала установить тариф в этой категории на уровне 1,2%;
  • 1% — для образовательных услуг;
  • 1% — для лицензированных учреждений в сфере здравоохранения.

Пресс-служба Visa в ответ на запрос РБК сообщила, что компания «периодически пересматривает ставки межбанковской комиссии с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема».

История дискуссии

В настоящее время средний размер комиссионного вознаграждения, которое магазины платят банкам за прием карт, варьируется от 2 до 2,4%. В некоторых случаях уступка может составлять от 0,5 до 3,5%, говорится в материалах ФАС со ссылкой на исследование, которое проводила Московская школа управления «Сколково». По данным ЦБ, средний размер торговой уступки составляет 1,5–2,5%, где большую часть занимает межбанковская комиссия (1,6–1,8%) — ее получает банк-эмитент, еще 0,3% зарабатывает платежная система, а банк, который обслуживает POS-терминал, зарабатывает от 0,1 до 0,9% или уходит в минус до 0,3%.

Розничные сети давно высказывают недовольство комиссиями банков, а в начале февраля проблема вышла на уровень президента Владимира Путина. Он сказал, что существующие комиссии для бизнеса в 3% при безналичном расчете за товары и услуги слишком высоки и назвал их «квазиналогом».

Как это влияет на бизнес

Сейчас эквайринговая комиссия для автодилеров составляет 1,5–2% от суммы сделки, при этом большинство клиентов оплачивают покупку автомобиля наличными, поясняет директор по экономике и финансам ГК «АвтоСпецЦентр» Светлана Коротеева. Автодилер поддерживает предложение по ограничению комиссии за оплату банковской картой, «поскольку данная инициатива призвана увеличить объем безналичных платежей, которые, в свою очередь, более удобны и безопасны для всех участников рынка».

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Участники рынка считают, что наиболее оптимальным решением стало бы снижение комиссий за эквайринг до 1000–1500 руб. за покупку — с такой инициативой недавно выступила ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). В премиум-сегменте планы Visa соответствуют просьбам дилеров, но для автомобилей массового сегмента этот размер тарифа высоковат, поэтому ассоциация продолжит убеждать платежные системы, банковское сообщество и ЦБ снизить уровень комиссий, сказал президент РОАД Олег Мосеев.

«Было бы неплохо, если бы был применен опыт европейских стран, где комиссия составляет 0,2–0,3%, или было бы выполнено пожелание РОАД с ограничением верхней суммы в 1,5 тыс. руб.», — отмечает операционный директор автодилера «Авилон» Александр Никонов. Представитель «Рольфа» Павел Носов надеется, что Visa продолжит снижать межбанковскую комиссию: «Это будет способствовать распространению карточных платежей в сегмент автобизнеса».

На недвижимость влияние меньше

На рынок недвижимости предложение Visa значительно не повлияет, уверен управляющий партнер Кnight Frank Алексей Новиков. «Расчеты происходят преимущественно с помощью аккредитивов через счета уполномоченных банков, а карточкой никто ни в каком виде практически не рассчитывается. Сейчас это больше похоже на маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание к системе Visa и расширить линейку услуг», — объяснил он. Оплата недвижимости по карте сейчас — это экзотика, согласен генеральный директор Российского аукционного дома Андрей Степаненко: для этого нужно дополнительно уведомлять банки, к тому же люди не хранят на карте по несколько миллионов рублей.

Чего ждут банки

Опрошенные РБК банки отметили, что готовы пересмотреть размер итоговой торговой уступки в связи со снижением межбанковской комиссии. ВТБ полностью поддерживает инициативу платежной системы, так как это будет способствовать переходу бюджетных организаций на безналичные расчеты, сказал представитель банка.

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Изменение тарифов не приведет к потере доходов в эквайринге, считает руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-банка Денис Хренов: «Привлечение в рынок безналичных платежей новых игроков, таких как автодилеры или риелторы, приведет к новому обороту, что ожидаемо увеличит доход на стороне эмиссии».

Автор: Евгения Чернышова
При участии: Тимофей Дзядко, Надежда Федорова
Теги: Visa, Банки
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