ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код

Регулятор ищет вариант, который устроил бы всех участников — банки, магазины и покупателей. Речь идет о диапазоне 0,2% — 0,7% от общей суммы

Фото: Илья Щербаков / ТАСС

Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, сообщает ТАСС.

По ее словам, регулятор ищет решение, которое устроило бы всех участников, включая банки, торговые предприятия и граждан. Установление комиссии на уровне от 0,2% до 0,7% будет работать в пользу всех участников, уверена зампред ЦБ.

Скоробогатова добавила, что подключение к системе всех 11 системно значимых банков ожидается к 1 октября.

Тариф для торговых предприятий за прием QR-платежей ожидался на уровне 0,4%. Как отмечала ранее Скоробогатова, 0,4% для магазинов является «абсолютным счастьем по сравнению с тем, что они платят сейчас» за эквайринг (оплата банковскими картами). Сейчас торговые точки платят за эквайринг 1,5–2,5%.