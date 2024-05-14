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Новое правительство 2024 ,  
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Колокольцев призвал разрешить следствию приостановку банковских операций

Колокольцев призвал разрешить следователям приостановку банковских операций
Сюжет
Новое правительство 2024
Колокольцев предлагает дать право органам предварительного следствия (СК, МВД, ФСБ) приостанавливать банковские операции и получать информацию операторов связи без решения суда «в случаях, не требующих отлагательства»
Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Владимир Колокольцев предложил разрешить следователям приостанавливать банковские операции без решения суда.

«Мы считаем, что необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции, получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях, не требующих отлагательства», — сказал Колокольцев в ходе выступления в Совфеде, где продолжаются консультации по кандидатурам на посты руководителей ведомств силового блока и МИДа.

Согласно ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса, предварительное следствие проводят сотрудники Следственного комитета, ФСБ и органов внутренних дел. Ст. 162 УПК предусматривает, что предварительное следствие должно быть закончено в срок, не превышающий двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела.

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МВД не впервые предлагает наделить следователей правом приостанавливать банковские операции, когда есть подозрения, что они совершались в рамках преступной деятельности. Такая идея содержится в поправках в УПК, которые ведомство подготовило в апреле.

Тогда же министерство предложило обязать кредитные организации в рамках предварительного расследования предоставлять информацию о переводах денежных средств в течение трех рабочих дней, а в случае электронного запроса — в течение 24 часов. Документ предусматривает, что следователи смогут получать информацию о телефонных звонках до решения суда «в случаях, не терпящих отлагательства, с последующим уведомлением судебных органов».

Сейчас, согласно ст. 186.1. УПК, следователи могут получать детализацию звонков на основании решения суда при наличии достаточных оснований, что эта информация имеет значение для дела.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Колокольцев МВД следователи банковские операции
Владимир Колокольцев фото

Владимир Колокольцев

и.о. министра внутренних дел России, генерал полиции
11 мая 1961 года

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