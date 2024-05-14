Колокольцев призвал разрешить следствию приостановку банковских операций
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Владимир Колокольцев предложил разрешить следователям приостанавливать банковские операции без решения суда.
«Мы считаем, что необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции, получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях, не требующих отлагательства», — сказал Колокольцев в ходе выступления в Совфеде, где продолжаются консультации по кандидатурам на посты руководителей ведомств силового блока и МИДа.
Согласно ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса, предварительное следствие проводят сотрудники Следственного комитета, ФСБ и органов внутренних дел. Ст. 162 УПК предусматривает, что предварительное следствие должно быть закончено в срок, не превышающий двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела.
МВД не впервые предлагает наделить следователей правом приостанавливать банковские операции, когда есть подозрения, что они совершались в рамках преступной деятельности. Такая идея содержится в поправках в УПК, которые ведомство подготовило в апреле.
Тогда же министерство предложило обязать кредитные организации в рамках предварительного расследования предоставлять информацию о переводах денежных средств в течение трех рабочих дней, а в случае электронного запроса — в течение 24 часов. Документ предусматривает, что следователи смогут получать информацию о телефонных звонках до решения суда «в случаях, не терпящих отлагательства, с последующим уведомлением судебных органов».
Сейчас, согласно ст. 186.1. УПК, следователи могут получать детализацию звонков на основании решения суда при наличии достаточных оснований, что эта информация имеет значение для дела.
В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину
Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео
Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов
Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список
Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены
АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист
На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России
Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»
Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»
Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа
Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных
МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова
Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой
В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками