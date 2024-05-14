Колокольцев призвал разрешить следствию приостановку банковских операций

Колокольцев предлагает дать право органам предварительного следствия (СК, МВД, ФСБ) приостанавливать банковские операции и получать информацию операторов связи без решения суда «в случаях, не требующих отлагательства»

Владимир Колокольцев (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Владимир Колокольцев предложил разрешить следователям приостанавливать банковские операции без решения суда.

«Мы считаем, что необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции, получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях, не требующих отлагательства», — сказал Колокольцев в ходе выступления в Совфеде, где продолжаются консультации по кандидатурам на посты руководителей ведомств силового блока и МИДа.

Согласно ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса, предварительное следствие проводят сотрудники Следственного комитета, ФСБ и органов внутренних дел. Ст. 162 УПК предусматривает, что предварительное следствие должно быть закончено в срок, не превышающий двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела.

МВД не впервые предлагает наделить следователей правом приостанавливать банковские операции, когда есть подозрения, что они совершались в рамках преступной деятельности. Такая идея содержится в поправках в УПК, которые ведомство подготовило в апреле.

Тогда же министерство предложило обязать кредитные организации в рамках предварительного расследования предоставлять информацию о переводах денежных средств в течение трех рабочих дней, а в случае электронного запроса — в течение 24 часов. Документ предусматривает, что следователи смогут получать информацию о телефонных звонках до решения суда «в случаях, не терпящих отлагательства, с последующим уведомлением судебных органов».

Сейчас, согласно ст. 186.1. УПК, следователи могут получать детализацию звонков на основании решения суда при наличии достаточных оснований, что эта информация имеет значение для дела.