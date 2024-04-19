МВД предложило дать следователям право приостанавливать денежные переводы

Сейчас получение следователем информации о звонках допускается на основании решения суда при наличии достаточных оснований, что эти сведения имеют значение для дела

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МВД предложило обязать кредитные организации и операторов связи в рамках предварительного расследования предоставлять информацию о переводах денежных средств и электронных денег в течение трех рабочих дней, а в случае электронного запроса — в течение 24 часов. Ведомство разработало законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», его планируется дополнить статьей 115.2. Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно этой статье следователь (с согласия руководителя следственного органа) и дознаватель (с согласия прокурора) «в случаях, не терпящих отлагательства», по уголовным делам и «при наличии оснований полагать», что банковские вклады, электронные деньги и авансовые платежи за услуги связи использовались в преступной деятельности, смогут принимать решение о приостановлении операций с этими средствами не более чем на десять суток для последующего их ареста.

МВД также предлагает разрешить следователям и дознавателям в течение десяти дней получать в рамках дел информацию о телефонных звонках до решения суда «в случаях, не терпящих отлагательства, с последующим уведомлением судебных органов».

«Предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности предварительного расследования. В частности, на сокращение сроков исполнения запросов органов предварительного расследования, на повышение результативности мер по наложению ареста на имущество, а также на обеспечение защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или средств связи», — пояснили там.

В настоящее время в соответствии со ст. 186.1. УПК (получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами) получение следователем детализации звонков допускается на основании решения суда при наличии достаточных оснований, что эта информация имеет значение для дела.