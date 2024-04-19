 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МВД предложило дать следователям право приостанавливать денежные переводы

МВД предложило дать следователям право приостанавливать денежные переводы
Сейчас получение следователем информации о звонках допускается на основании решения суда при наличии достаточных оснований, что эти сведения имеют значение для дела
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

МВД предложило обязать кредитные организации и операторов связи в рамках предварительного расследования предоставлять информацию о переводах денежных средств и электронных денег в течение трех рабочих дней, а в случае электронного запроса — в течение 24 часов. Ведомство разработало законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», его планируется дополнить статьей 115.2. Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно этой статье следователь (с согласия руководителя следственного органа) и дознаватель (с согласия прокурора) «в случаях, не терпящих отлагательства», по уголовным делам и «при наличии оснований полагать», что банковские вклады, электронные деньги и авансовые платежи за услуги связи использовались в преступной деятельности, смогут принимать решение о приостановлении операций с этими средствами не более чем на десять суток для последующего их ареста.

МВД также предлагает разрешить следователям и дознавателям в течение десяти дней получать в рамках дел информацию о телефонных звонках до решения суда «в случаях, не терпящих отлагательства, с последующим уведомлением судебных органов».

Сотрудникам медсанчасти МВД позволят лечить арестованных в спецприемниках
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

«Предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности предварительного расследования. В частности, на сокращение сроков исполнения запросов органов предварительного расследования, на повышение результативности мер по наложению ареста на имущество, а также на обеспечение защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или средств связи», — пояснили там.

В настоящее время в соответствии со ст. 186.1. УПК (получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами) получение следователем детализации звонков допускается на основании решения суда при наличии достаточных оснований, что эта информация имеет значение для дела.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
МВД законопроект телефонные звонки
Материалы по теме
МВД опровергло информацию о массовых ошибках в загранпаспортах
Общество
МВД приостановило выдачу прав и регистрацию машин из-за сбоя
Общество
В МВД сочли преждевременной уголовную ответственность для блогеров
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 16:51
В Липецкой области объявили об угрозе атаки дронов Политика, 23:21
В Сумах прогремели взрывы Политика, 23:12
Над Белгородской областью сбили три дрона Политика, 22:58
Посольство России заявило об эрозии послевоенного примирения в Германии Политика, 22:55
Представитель Успенской опроверг информацию о плохом самочувствии Общество, 22:48
Корреспондент «Известий» погиб в зоне военной операции Политика, 22:39
МВД предложило дать следователям право приостанавливать денежные переводы Общество, 22:19
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Мирра Андреева проиграла украинке в 1/4 финала турнира WTA во Франции Спорт, 22:15
Мужчина поджег себя у здания суда, где шел процесс над Трампом Политика, 22:15
Орбан заявил об «одном шаге» до отправки на Украину войск Запада Политика, 22:07
Педиатру из Москвы ужесточили обвинение по делу о фейках про армию Общество, 21:51
Пошлину на ввоз пива из недружественных стран повысили в 2,5 раза Экономика, 21:47
Открылся 46-й Московский кинофестиваль. Фоторепортаж Life, 21:45
В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки беспилотников Политика, 21:42