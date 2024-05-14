Аналитики предсказали, что в России останется меньше 1 тыс. МФО

К концу 2024 года на российском рынке продолжат работу менее 1 тыс. микрофинансовых организаций, считают в «Эксперт РА». Некоторые крупные МФО ждут этого сокращения и рассчитывают покупать активы уходящих игроков

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2024 году российский рынок микрокредитования столкнется с ощутимым сокращением численности игроков, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Аналитики прогнозируют, что до конца 2024 года количество действующих микрофинансовых организаций (МФО) снизится на 50 компаний, до 932. Через год, по итогам первого квартала 2025-го, число действующих МФО упадет ниже 890 игроков, ожидают в «Эксперт РА».

На конец 2023 года в реестре Банка России насчитывалось 1009 микрофинансовых компаний. Таким образом, за год с небольшим по числу участников рынка в сегменте МФО может сократиться более чем на 18%.

Как ужесточение регулирования снижает число МФО

Прогнозируемое сжатие числа действующих МФО в течение 2024 года нельзя считать рекордным: за прошлый год с рынка ушли 153 компании, а в 2020 году на фоне кризиса реестр микрофинансовых организаций сократился на 389 позиций.

В обзоре «Эксперт РА» указывает на возможную активизацию ухода с рынка компаний, выдающих среднесрочные, но высокомаржинальные IL-займы (IL, installments — необеспеченные ссуды на сумму от 30 тыс. руб. на срок от 30 дней и выше), хотя эта продуктовая специализация считается менее рискованной, чем выдачи займов «до зарплаты» (PDL, или Payday Loans).

Прогноз касается не столько компаний с такой специализацией, сколько малоэффективных игроков в целом, поясняет старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Наиболее уязвимыми становятся монопродуктовые бизнес-модели, не имеющие эффекта масштаба. В первую очередь покидать рынок будут те компании, которые не инвестировали в технологические решения и не вышли на уровень окупаемости с учетом нескольких раундов ужесточения регуляторных и законодательных требований к МФО».

С начала 2023 года для микрофинансовых компаний стали действовать макропруденциальные лимиты (МПЛ) ЦБ, прямо ограничивающие долю выдач займов слишком закредитованным заемщикам. В течение года эти требования ужесточались. Кроме того, с 1 июля вступили в силу новые правила предоставления потребительских ссуд — предельная ставка по ним снизилась с 1 до 0,8% в день, или с 365 до 292% годовых, а величина переплаты теперь может превышать тело долга не более чем в 1,3 раза (раньше — в 1,5 раза).

«Каждый выданный микрозаем по предельной процентной ставке стал приносить на 13–20% процентных поступлений меньше, при этом максимальные потери приходятся на краткосрочные продукты, в частности на PDL», — говорится в обзоре «Эксперт РА».

С 1 октября 2024 года для МФО начнут действовать новые нормы резервирования, которые затронут некоторые виды уже среднесрочных займов (IL), и это может стать новым фактором риска для участников рынка.

Как отмечается в обзоре, регулирование затронет так называемые высокомаржинальные IL — среднесрочные ссуды, ставки по которым относительно высокие (полная стоимость кредита от 250% годовых). По таким займам коэффициенты резервирования просроченной задолженности станут такими же высокими, как для займов «до зарплаты».

«Например, при просрочке от 8 до 30 дней минимальный коэффициент резервирования увеличится с 3 до 50%», — указывают аналитики. По их оценкам, изменение регулирования потребует от МФО досоздания резервов примерно на 20 млрд руб. В этих условиях компании с недостаточным запасом капитала будут покидать рынок «более активно», считают в «Эксперт РА».

В зоне риска — небольшие компании, выдающие короткие займы и сфокусированные на заемщиках с высоким уровнем долговой нагрузки, говорит главный аналитик ИК «Иволга-капитал» Марк Савиченко. «Чем меньше компания готова инвестировать в технологии, тем сложнее ей будет», — констатирует эксперт. Причем бизнес уходящих компаний вряд ли заинтересует крупных игроков, добавляет эксперт: «Технологий там нет, а клиентские базы у всех очень сильно пересекаются».

«Основную часть уходов с рынка мы ожидаем по причине добровольной сдачи лицензии (ликвидации бизнеса). Такие игроки настолько малы, что их приобретение неинтересно крупным МФО, активным в неорганическом способе роста», — соглашается Уклеин. Но не исключает единичных крупных сделок M&A на рынке МФО в этом году.

Есть ли у крупных МФО планы поглощать конкурентов «Заключение (структурирование) сделок M&A является одной из целей нашего недавнего выхода на IPO», — сообщил РБК гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. По его словам, о конкретных переговорах и сделках говорить пока преждевременно.

«Процесс масштабирования нашей группы компаний в том числе строится за счет ухода с рынка мелких и средних игроков», — отметила управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева. Она уточнила, что группа «не ставит себе целей» по сделкам M&A на этот год, но «рассматривает входящие предложения о покупке МФО».

«Мы всегда смотрим в сторону покупки МФО, постоянно ведем переговоры», — утверждает генеральный директор группы Eqvanta (бренды «Быстроденьги», «Турбозайм») Сергей Весовщук. Но, по его словам, небольшие региональные компании «сильно переоценивают свои бизнес-модели», и это осложняет заключение таких сделок.

Сейчас «МигКредит» предметно не рассматривает возможность приобретения других МФО, сообщил гендиректор компании Артем Быков. «Мы отдаем предпочтение органическому росту и считаем, что его возможности еще не исчерпаны. В то же время наша компания открыта для различных сценариев роста бизнеса», — пояснил он.

В компании MoneyMan не ответили на вопрос РБК по существу. В группах Finbridge, Eqvanta и компании Webbankir, входящих в число крупнейших игроков по размеру портфеля займов, не ответили за запросы РБК.

Как сокращение числа игроков повлияет на результаты МФО

Несмотря на серьезное ужесточение регулирования, в 2023 году портфель МФО увеличился на 22%, до 443 млрд руб., следует из статистики Банка России. (.pdf) За прошлый год компании предоставили физлицам микрозаймов на 900 млрд руб. Примерно треть выдач (32%) пришлась на краткосрочные займы «до зарплаты». Остальные 68% обеспечили среднесрочные IL-ссуды.

Совокупная чистая прибыль российских МФО в 2023 году выросла на 40%, до 57 млрд руб. Но финансовый результат распределен по сектору крайне неравномерно: четверть компаний зафиксировала по итогам года убытки, еще 44% столкнулись с падением чистой прибыли.

«Большинство средних и крупных компаний прошли 2023 год без нестандартных практик (например, дробления микрозаймов). Удлинение срочности микрозаймов позволило не ограничивать выдачи, при этом индексация среднего чека и замедление оборачиваемости привело к ускорению прироста портфеля микрозаймов», — говорится в обзоре «Эксперт РА». Аналитики ожидают, что МФО снова адаптируется к ограничениям и покажет рост основных бизнес-показателей.

По прогнозу агентства, выдачи микрозаймов в 2024 году увеличатся на 25%, портфель — на 20%, а совокупная чистая прибыль компаний вырастет почти так же заметно, как годом ранее, — на 39%. Эксперты объясняют это тем, что крупные компании, которые адаптировались к изменениям 2023 года, смогут усилить свои позиции и в этом году. Кроме того, потенциал роста есть у МФО, связанных с банками и маркетплейсами.