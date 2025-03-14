Минфин объявил о частичном расширении семейной ипотеки на вторичное жилье

Взять ипотеку на «вторичку» под 6% семьи с детьми до 6 лет смогут в городах, где не строится более двух многоквартирных домов. Купить квартиру нельзя будет в доме старше 20 лет или аварийном

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России с 1 апреля расширяется действие программы семейной ипотеки на вторичное жилье — покупка квартиры не только в новостройке будет доступна в городах, где ведется строительство не более двух домов, говорится в поступившем в РБК сообщении Минфина.

«Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Таким образом мы продолжаем совершенствовать «Семейную ипотеку», делая эту меру поддержки адресной», — отметил замминистра финансов Иван Чебесков.

Условия покупки:

ставка 6% годовых;

в семье есть ребенок до шести лет включительно;

дом, где приобретается квартира, должен быть не старше 20 лет и не должен быть аварийным;

нельзя покупать квартиру у взаимозависимых лиц;

совершить сделку можно будет только один раз.

Расширить программу на жилье не в новостройках предложил в декабре президент Владимир Путин.

Аналитики «Домклик» в январе представили список регионов, в которых станет востребована семейная ипотека на «вторичку». Среди них Ингушетия, Калмыкия и Новгородская область. Субъекты были отобраны на основе того, что в них низкий уровень выдачи семейной ипотеки и небольшой объем строящегося жилья. Власти пока не оглашали список регионов или населенных пунктов, в которых будет действовать программа на вторичную недвижимость.

Как узнал РБК, в России прорабатывают еще одно возможное расширение семейной ипотеки. Минфин и Минстрой совместно с основным оператором льготных госпрограмм «Дом.РФ» должны до 25 марта «дополнительно проработать» ее распространение на семьи с одним ребенком до 18 лет, проанализировать «эффекты от реализации данной меры» и сформулировать конкретные предложения по этой теме для правительства.