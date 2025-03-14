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Льготная ипотека 2025 ,  
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Минфин объявил о частичном расширении семейной ипотеки на вторичное жилье

Сюжет
Программы льготной ипотеки 2025: виды, условия и изменения
Взять ипотеку на «вторичку» под 6% семьи с детьми до 6 лет смогут в городах, где не строится более двух многоквартирных домов. Купить квартиру нельзя будет в доме старше 20 лет или аварийном
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России с 1 апреля расширяется действие программы семейной ипотеки на вторичное жилье — покупка квартиры не только в новостройке будет доступна в городах, где ведется строительство не более двух домов, говорится в поступившем в РБК сообщении Минфина.

«Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Таким образом мы продолжаем совершенствовать «Семейную ипотеку», делая эту меру поддержки адресной», — отметил замминистра финансов Иван Чебесков.

Условия покупки:

  • ставка 6% годовых;
  • в семье есть ребенок до шести лет включительно;
  • дом, где приобретается квартира, должен быть не старше 20 лет и не должен быть аварийным;
  • нельзя покупать квартиру у взаимозависимых лиц;
  • совершить сделку можно будет только один раз.

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Фото:Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Расширить программу на жилье не в новостройках предложил в декабре президент Владимир Путин.

Аналитики «Домклик» в январе представили список регионов, в которых станет востребована семейная ипотека на «вторичку». Среди них Ингушетия, Калмыкия и Новгородская область. Субъекты были отобраны на основе того, что в них низкий уровень выдачи семейной ипотеки и небольшой объем строящегося жилья. Власти пока не оглашали список регионов или населенных пунктов, в которых будет действовать программа на вторичную недвижимость.

Как узнал РБК, в России прорабатывают еще одно возможное расширение семейной ипотеки. Минфин и Минстрой совместно с основным оператором льготных госпрограмм «Дом.РФ» должны до 25 марта «дополнительно проработать» ее распространение на семьи с одним ребенком до 18 лет, проанализировать «эффекты от реализации данной меры» и сформулировать конкретные предложения по этой теме для правительства.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Ипотека Минфин вторичное жилье
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