Хуснуллин анонсировал новые меры поддержки в рамках семейной ипотеки

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Кабмин совместно с Министерством финансов и банками готовит ряд мер поддержки граждан, в особенности в рамках программы семейной ипотеки, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Мы готовим ряд предложений, как можно все-таки поддержать граждан, особенно по семейной ипотеке, по демографии, по малым городам, где нет сегодня строительства, — сказал он (цитата по ТАСС). — Можно мы вам отдельно доложим — там есть интересные предложения, надеемся на вашу поддержку».

Он уточнил, что речь идет о распространении семейной ипотеки на вторичную недвижимость и снятии ограничений при предоставлении кредита. Вице-премьер также напомнил, что вопрос о лимитах по этой программе снят.

В июле Хуснуллин допускал пересмотр условий семейной ипотеки после ее перезапуска. Путин предлагал распространить действие программы на вторичный рынок в конце прошлого года. «Давайте договоримся так, что это будет вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье», — говорил он в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в России.

«Семейную ипотеку» для покупки первичной недвижимости под 6% запустили в 2018 году. Летом 2024-го ее условия скорректировали и продлили срок действия до 2030 года. Участниками программы могут стать семьи с детьми в возрасте до шести лет, ребенком-инвалидом, а также проживающие с двумя детьми в малых городах (до 50 тыс. жителей) или в регионах с низким объемом строительства и индивидуальными планами развития.

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