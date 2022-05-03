«Тинькофф» после слов Тинькова сообщил о праве на бренд
Право на бренд «Тинькофф» принадлежит одноименному банку, заявил РБК представитель Тинькофф Банка. Так там ответили на слова его основателя Олега Тинькова, который сказал, что забирает из России бренды Tinkoff и La Datcha, принадлежащие его семье.
3 мая Тиньков попрощался с Тинькофф Банком и Россией. В конце апреля компания «Интеррос» Владимира Потанина сообщила о покупке 35% в TCS Group (владеет Тинькофф Банком) у семьи бизнесмена. «Сюда я больше не ездок. Пойду искать, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне, карету», — процитировал основатель Тинькофф Банка монолог Чацкого из комедии в стихах «Горе от ума» Александра Грибоедова.
После продажи доли предприниматель заявил в интервью газете The New York Times, что его заставили это сделать, после того как он выступил против российской военной операции на Украине. «Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», — описал он продажу акций. По его мнению, Потанин заплатил ему не более 3% реальной стоимости доли.
В Тинькофф Банке отказывались комментировать посты Тинькова, указывая на то, что это его «личное мнение» и он не является человеком, принимающим решения в «Тинькофф». Там также сообщили, что откажутся от прежнего названия, поскольку банк «уже давно перерос изначальный смысл именного бренда».