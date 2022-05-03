«Тинькофф» после слов Тинькова сообщил о праве на бренд

В банке ответили на слова его основателя Олега Тинькова, который заявил о намерении забрать бренды Tinkoff и La Datcha. Бизнесмен продал долю «Интерросу» Владимира Потанина и попрощался с Россией

Фото: Владислав Шатило / РБК

Право на бренд «Тинькофф» принадлежит одноименному банку, заявил РБК представитель Тинькофф Банка. Так там ответили на слова его основателя Олега Тинькова, который сказал, что забирает из России бренды Tinkoff и La Datcha, принадлежащие его семье.

3 мая Тиньков попрощался с Тинькофф Банком и Россией. В конце апреля компания «Интеррос» Владимира Потанина сообщила о покупке 35% в TCS Group (владеет Тинькофф Банком) у семьи бизнесмена. «Сюда я больше не ездок. Пойду искать, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне, карету», — процитировал основатель Тинькофф Банка монолог Чацкого из комедии в стихах «Горе от ума» Александра Грибоедова.

После продажи доли предприниматель заявил в интервью газете The New York Times, что его заставили это сделать, после того как он выступил против российской военной операции на Украине. «Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», — описал он продажу акций. По его мнению, Потанин заплатил ему не более 3% реальной стоимости доли.

В Тинькофф Банке отказывались комментировать посты Тинькова, указывая на то, что это его «личное мнение» и он не является человеком, принимающим решения в «Тинькофф». Там также сообщили, что откажутся от прежнего названия, поскольку банк «уже давно перерос изначальный смысл именного бренда».